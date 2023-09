Sky o DAZN, dove vedere Atalanta-Cagliari? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Nella serata di domani inizierà il programma della quinta giornata della Serie A 2023-2024 con due anticipi – Salernitana-Frosinone, Lecce-Genoa – mentre per vedere in azione Atalanta e Cagliari bisognerà aspettare domenica 24 settembre, quando alle 15.00 le due squadre si incroceranno per il quinto turno del campionato in corso.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vorrà riscattarsi dopo la sconfitta rocambolesca rimediata in casa della Fiorentina per 3-2. I nerazzurri non sono riusciti a dare continuità alla bella vittoria ottenuta con il Monza, perdendo la sfida contro una diretta concorrente come i Viola. La squadra del Gasp arriverà all’appuntamento di domenica dopo aver disputato la prima sfida europea della stagione con il Rakow, formazione polacca con cui il tecnico della Dea potrebbe decidere di far rifiatare alcuni dei titolarissimi.

Il Cagliari di Claudio Ranieri, dopo il pareggio casalingo con l’Udinese, si trova in zona retrocessione con 2 punti conquistati, bottino veramente magro se l’ambizione è quella di rimanere in Serie A anche la prossima stagione: la squadra rossoblù deve migliorare la fase offensiva, decisamente sterile in quest’inizio visto l’unico gol segnato nelle prime quattro giornate da Zito Luvumbo nella trasferta di Bologna.

La sfida tra Atalanta e Cagliari, il cui via è programmato per le 15.00 di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO ATALANTA-CAGLIARI SERIE A 2023-2024

Domenica 24 settembre

Ore 15.00 Atalanta-Cagliari – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ATALANTA-CAGLIARI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

