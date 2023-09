Sky, Mediaset o Prime: dove vedere Lazio-Atletico Madrid? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

Ricomincia la Champions League quest’oggi, e la Lazio sarà una delle prime squadre a scendere in campo. La squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata già quest’oggi in una sfida complicata contro l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, con il Cholo che si ritroverà di fronte ad una squadra importante del suo passato da giocatore.

I biancocelesti hanno iniziato zoppicando la propria stagione, con soli tre punti conquistati contro il Napoli, e l’Europa può servire per riacquisire una fiducia andata smarrita. Per Sarri c’è il solo Hysaj in dubbio, sostituito contro la Juventus per un problema all’occhio. In mezzo al campo solito ballottaggio tra Kamada e Guendouzi.

I Colchoneros, al momento con sette punti in quattro partite giocate in Liga, vengono anch’essi da una sconfitta pesante contro il Valencia. Simeone è in piena emergenza, non convocati per la trasferta di Roma Reinildo, Memphis Depay, Soyuncu, Rodrigo De Paul e Thomas Lemar. Probabile dunque l’utilizzo del 3-5-2.

La sfida tra Lazio e Atletico Madrid, il cui via è programmato per le 21.00 di martedì allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (213) sulla piattaforma satellitare, ma sarà anche disponibile in chiaro su Canale 5. Streaming libero a tutti su Mediaset Infinity e su Now Tv, Sky Go ed Infinity+ per i rispettivi abbonati, mentre OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro.

CALENDARIO LAZIO-ATLETICO MADRID CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 19 settembre

Ore 21.00 Lazio-Ateltico Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno e Canale 5, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity, Diretta Live testuale su OA Sport

PROGRAMMA LAZIO-ATLETICO MADRID: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno, Canale 5.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go, Mediaset Infinity.

Diretta Live testuale: OA Sport

