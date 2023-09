Sky, Mediaset o Prime: dove vedere Braga-Napoli? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

La Champions League per riprendere fiducia in campionato. Il Napoli di Rudi Garcia non ha iniziato al meglio la sua stagione, con il pareggio contro il Genoa apparso frutto di un gioco alquanto raffazzonato proposto dal francese. Si va a Braga per fare il passo giusto in Europa e soprattutto per diradare qualche nube di troppo che già gravita sulla testa del mister.

Azzurri con tutta la rosa a propria disposizione: confermato il 4-3-3 con Amir Rrahmani che potrà tornare al centro della difesa. E con il ritorno del kosovaro, potrebbe arrivare il tanto agognato debutto di Natan, poiché Garcia voleva schierare questa coppia contro il Genoa. In avanti Osimhen con Kvaratskhelia e Politano sui lati.

In casa Braga assente il solo Niakaté, con il 4-2-3-1 che farà capo in avanti allo spagnolo Abel Ruiz. I lusitani non sono partiti benissimo in campionato, con sette punti in cinque partite e l’ottavo posto, con le zone europee già lontane cinque punti. Per conquistare un posto in Champions League la squadra di Artur Jorge è passata dalle qualificazioni battendo il Panathinaikos nel turno decisivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Braga-Napoli, match valido per la 1ma giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. La diretta streaming avverrà invece su NOW, Infinity+ e Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta LIVE TESTUALE sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 – Braga-Napoli– Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252.

PROGRAMMA BRAGA-NAPOLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, per gli abbonati.

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, per gli abbonati. Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, per gli abbonati.

NOW, Infinity+, Sky Go, per gli abbonati. Diretta live testuale: OA Sport

