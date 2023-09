Serie A in tv oggi (3 settembre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

Va a concludersi la terza giornata della Serie A 2023-2024. Dopo i sei incontri già disputati tra venerdì e ieri, oggi si andrà a concludere il turno con i match della domenica. Una giornata che andrà a precedere la prima pausa per le nazionali di questa stagione. Ci attendono quattro partite di estrema importanza, con Inter e Juventus in azione.

La domenica del 3° turno del massimo campionato di calcio scatterà alle ore 18.30 con Inter-Fiorentina. I nerazzurri di mister Simone Inzaghi, cercheranno la terza vittoria di fila, mentre dall’altra parte i viola allenati da mister Vincenzo Italiano proveranno a rifarsi dopo il 2-2 contro il Lecce. In contemporanea sarà la volta di Torino-Genoa con gli ospiti che proveranno bissare la vittoria in casa della Lazio, mentre i ragazzi di Juric dovranno mettersi alle spalle il pesante ko contro il Milan.

In serata, alle ore 20.45, si chiuderà la domenica con un Empoli-Juventus di grande rilevanza. I padroni di casa toscani sono a caccia del primo sorriso stagionale dopo due sconfitte consecutive senza segnare nemmeno una rete, mentre i bianconeri allenati da mister Max Allegri cercheranno di mettersi alle spalle l’opaco 1-1 contro il Bologna. Sempre alle ore 20.45 infine sarà di scena Lecce-Salernitana.

La domenica della 3a giornata sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmessa Empoli-Juventus su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 1 (251), per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO TERZA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 3 settembre

Ore 18.30 Inter-Fiorentina – diretta su DAZN

Ore 18.30 Torino-Genoa – diretta su DAZN

Ore 20.45 Empoli-Juventus – diretta su DAZN e su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 1 (251)

Ore 20.45 Lecce-Salernitana – diretta su DAZN

Foto: LaPresse