Serie A, il Genoa banchetta con la Capitale: anche la Roma battuta, Gilardino strapazza Mourinho 4-1

L’allarme Roma è ufficiale. La squadra di José Mourinho crolla in casa del Genoa, che ha a cuore i match contro le capitoline per il secondo successo stagionale. Un netto successo per 4-1 per la squadra di Alberto Gilardino, che si mette in tasca tre punti benedetti per allontanarsi dalla zona calda di classifica, mentre i giallorossi sono addirittura sedicesimo con undici reti subite.

Rossoblù che optano per il 3-5-2, optando per due esterni di contenimento come Matturro e Sabelli per contrastare il gioco sulle fasce degli avversari, in avanti la coppia Gudmundsson-Retegui. Roma con il classico 3-4-2-1, con Pellegrini che torna titolare per formare con Dybala un gran bel tandem alle spalle di Romelu Lukaku.

Pronti via e i grifoni passano immediatamente con Gudmundsson: ottimo duetto con l’ex Strootman, ricevendo in area e trafiggendo Rui Patricio da posizione ravvicinata. Al 22′ arriva il pareggio della Roma con Cristante che svetta su un cross di Spinazzola battendo Martinez; i giallorossi sembrano aver ritrovato il filo, ma nel finale di un primo tempo piagato dai problemi muscolari (Llorente per la Roma, Strootman e Badelj per i rossoblù), i padroni di casa passano di nuovo in avanti con Retegui, che conferma la sua tendenza di segnare con le grandi: terzo gol stagionale e primo tempo che si chiude sul 2-1.

Mourinho prova a cambiare lo schieramento appesantendo l’attacco con Mancini e sperimentando il 4-3-1-2, ma non basta. Il Genoa sa soffrire, si mette a schermo della porta di Martinez e va a colpire in contropiede. Ad un quarto d’ora dalla fine Thorsby sigla il 3-1 con una zuccata da calcio d’angolo, ed è il colpo del ko che manda in bambola la Roma. All’81’ arriva anche il 4-1 del debuttante Messias; per i capitolini è notte fonda e si ritrovano con sole due lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto.

Foto: LaPresse