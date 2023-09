‘Saranno Campioni’: Sara Dal Bò, la ragazzina prodigio del sollevamento pesi

13 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo. Non si tratta del medagliere di una nazione ad una Olimpiade o in una manifestazione multidisciplinare, ma di quello della delegazione Italiana ai Campionati Europei Under 15 e Youth di pesistica, disputati in Moldavia lo scorso luglio. Numeri eccellenti per il nostro movimento giovanile, rientrato in Italia con 4 titoli continentali. E tra questi talenti azzurrini troviamo anche Sara Dal Bò, protagonista oggi della nostra rubrica.

La nuova enfant prodige della pesistica azzurra, classe 2009, ha da poco compiuto quattordici anni. Originaria di Cordenons e tesserata per la Pesistica Pordenone, già nel 2021 la Federazione voleva portarla a Roma – al Centro Coni dell’Acquacetosa -. Ma alla fine è rimasta a Pordenone con Luigi Grando, suo mentore e allenatore nella società friulana.

Sara si è avvicinata ai pesi seguendo le orme del fratello più grande – valido atleta con buoni piazzamenti nei vari Campionati italiani di categoria -. Da quando aveva 8 anni lo seguiva sempre nelle gare, e quando Grando notò la sua struttura fisica capì il potenziale atletico che poteva sviluppare, invitandola a una prova in palestra. E sin da subito ha mostrato una naturalezza nel gesto tecnico da lasciare allibiti tutti gli addetti ai lavori.

Purtroppo, per i regolamenti federali riguardo l’età minima, l’azzurrina ha potuto soltanto partecipare a gare di esibizione non ufficiali nei primi 4 anni di attività. Ma tanto è bastato affinché il suo nome iniziasse a circolare tra gli appassionati. Dunque, soltanto da marzo 2022 possiamo contare su risultati agonistici come tali, e le prime medaglie internazionali non si sono fatte attendere: lo scorso settembre Dal Bò ha vinto l’argento agli Europei Under 15/17 di Varsavia nella categoria -76 kg, diventando così la più giovane medagliata internazionale nella storia del sollevamento pesi italiano.

In questo 2023, passata alla categoria di peso superiore (81 Kg), la 14enne è esplosa definitivamente: a giugno diventa l’atleta più giovane a conquistare un titolo italiano assoluto, mentre a luglio in Moldavia fa suonare l’Inno di Mameli conquistando l’oro europeo Under 15 dei -81 kg. E lo fa con il “triplete” di tutte le specialità, ritoccando non solo tutti i record italiani, ma anche il nuovo primato europeo di strappo (86 kg). Con un totale di 196 Kg, Sara ha surclassato la spagnola Silo Mengue (argento) a quasi 30 kg di distanza (167).

Siamo in presenza di un’atleta straordinaria, che con grande determinazione, serietà e maturità (in proporzione anche alla sua precocità) sta scalando velocemente tutti i ranking internazionali. Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 saranno il suo palcoscenico naturale, e noi la aspetteremo volentieri.

Maurizio Contino

Foto: Federpesistica