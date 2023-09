Salernitana-Inter, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023/2024 non si ferma. Dopo il turno infrasettimanale, terminato solo ieri sera con la schiacciante vittoria del Genoa contro la Roma, la massima serie è pronta a tornare con la settima giornata. Tante le sfide sulla carta interessanti ed emozionanti e, tra le formazioni che apriranno il valzer di partite, focalizziamoci maggiormente sul match delle 20.45 di sabato 30 settembre: si tratta di Salernitana-Inter.

Gli uomini di Paulo Sousa apriranno le porte dell’Arechi ai nerazzurri di mister Simone Inzaghi: e si prospetta un incontro avvincente. Da una parte avremo i granata: il tecnico dei campani è a rischio dopo le prime disastrose giornate. Sei partite disputate, tre sconfitte e altrettanti pareggi: insomma la situazione è già delicatissima e la dirigenza della Salernitana starebbe pensando a un possibile cambio in panchina in caso di ulteriori passi falsi.

Dall’altra parte del campo invece, ci saranno i nerazzurri: cinque vittorie e una sola cocente sconfitta nell’ultimo turno contro il Sassuolo. Anche tra Thuram e compagni serpeggia la voglia di riscatto dopo l’insuccesso di San Siro. Sarà interessante capire chi riuscirà a spuntarla. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Salernitana-Inter, match valido per la 7ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming, invece, avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO SALERNITANA-INTER (30 SETTEMBRE)

Sabato 30 settembre

Ore 20.45 – Salernitana-Inter – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA SALERNITANA-INTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-INTER

Squalificati: –

Indisponibili: Coulibaly, Ikwuemesi

Squalificati: –

Indisponibili: Cuadrado, Sensi, Arnautovic, Frattesi

