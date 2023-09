Salernitana-Frosinone oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Nella serata di ieri si sono disputate le ultime partite valevoli per la prima giornata di Europa League e Conference League, ma oggi è già tempo di pensare al campionato. La quinta giornata di Serie A 2023-2024 inizierà nella serata odierna con l’anticipo tra Salernitana e Frosinone delle 18.30, uno scontro diretto fondamentale per il prosieguo della stagione delle due squadre.

Dopo un inizio discreto con due pareggi consecutivi, la Salernitana di Paulo Sousa si è dovuta arrendere a Lecce e Torino, sconfitte che hanno fatto precipitare i granata in piena zona retrocessione. Il match di oggi non sarà per nulla semplice, vista la pressione con cui gli uomini del tecnico portoghese devono affrontare questa partita contro una squadra che, al contrario, è in un momento di forma straordinario.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco si sta rivelando la sorpresa della stagione: i ciociari, al ritorno in Serie A dopo quattro stagioni di assenza, hanno stupito tifosi e addetti ai lavori, ottenendo 7 punti nelle prime quattro giornate. La vittoria di domenica scorsa con il Sassuolo, al termine di una partita rocambolesca in cui i gialloblu si sono imposti in rimonta per 4-2, ha confermato ulteriormente come questa squadra possa mettere in difficoltà chiunque grazie a un gioco corale, dinamico e divertente.

Di seguito il calendario e il programma di Salernitana-Frosinone, sfida valida per la quinta giornata di Serie A, il cui via è programmato oggi dalle 18.30 allo Stadio Arechi di Salerno. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN.

CALENDARIO SALERNITANA-FROSINONE OGGI

Venerdì 22 settembre

Ore 18.30 Salernitana-Frosinone – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SALERNITANA-FROSINONE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta Tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-FROSINONE

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Cabral; Botheim. All. Sousa

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

Foto: LaPresse