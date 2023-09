Rugby, Mondiali 2023: il XV dell’Italia contro l’Uruguay a Nizza

L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 settembre alle 17.45 a Nizza. Sono queste le indicazioni da tenere a mente per seguire la Nazionale italiana di rugby impegnata nel secondo test-match della Pool A della Rugby World Cup 2023. La formazione di Kieran Crowley affronterà l’Uruguay e vorrà replicare quanto fatto contro la Namibia in termini di risultato.

Dopo l’affermazione per 52-8, la squadra guidata dal tecnico neozelandese torna in campo e sarà il confronto numero cinque tra le due compagini, il primo però in una rassegna iridata. Crowley ha reso noto il XV che giocherà tra due giorni contro i sudamericani e ci sono quattro cambi rispetto alla prima uscita.

Come riportato dal sito ufficiale della Federazione, Capuozzo torna nel ruolo di estremo con Ioane e Pani all’ala, quest’ultimo all’esordio nella competizione. Novità nella coppia di centri composta da Brex e Paolo Garbisi che veste la maglia numero 12 per la prima volta, mentre in mediana si farà affidamento su Tommaso Allan e Alessandro Garbisi, a sua volta all’esordio in World Cup.

Terza linea confermata con Lorenzo Cannone, capitan Lamaro e Sebastian Negri che raggiunge i 50 caps con la maglia dell’Italia. In seconda linea insieme a Ruzza fa il suo ritorno Niccolò Cannone. Completano il roster del XV Fischetti, Nicotera e Riccioni. Pronti a subentrare dalla panchina Bigi, Zani, Ceccarelli, Lamb, Zuliani, Pettinelli, Fusco e Odogwu.

FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 13 caps)

14 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 3 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 27 caps)

12 Paolo GARBISI (Montpellier, 28 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 22 caps)

10 Tommaso ALLAN (Perpignan, 76 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 13 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 30 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 49 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 46 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 33 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 23 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 16 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 34 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma, 48 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 23 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 29 caps)

19 Dino LAMB (Harlequins, 4 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 14 caps)

21 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 14 caps)

22 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 15 caps)

23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 4 caps)

