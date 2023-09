Rugby, Kieran Crowley: “Negli ultimi 18 mesi siamo cresciuti, abbiamo ambizioni ai Mondiali”

I Mondiali di rugby si avvicinano sempre di più: gli azzurri debutteranno contro la Namibia sabato prossimo. In conferenza stampa è intervenuto Kieran Crowley, head coach della Nazionale: “Questa è una squadra con tanta ambizione, so per certo che i ragazzi lo dimostreranno. Negli ultimi 18 mesi credo che il rugby italiano sia cambiato soprattutto a livello di fiducia in sé stesso, e questo è stato possibile grazie anche alle vittorie ottenute. Abbiamo accettato la sfida che ci è stata presentata e vogliamo essere una squadra veloce e dinamica, non più concentrata soprattutto sui box kick e sulla lotta fisica”.

Riguardo alla preparazione della sfida contro la Namibia: “Pensiamo di immaginare che tipo di partita ci proporranno, ma siamo concentrati soprattutto sulla nostra prestazione. Dovremo essere precisi nelle giocate e controllare il possesso di palla, serviranno tanti ingredienti per fare bene”.

Sul suo ruolo che non sarà più di allenatore della Nazionale dopo il Mondiale: “Non mi importa questa situazione a oggi, avrei fatto esattamente le stesse cose anche se avessi avuto certezze diverse. Ho sempre avuto la libertà che volevo”.

In conferenza stampa ha parlato anche il capitano Michele Lamaro, che ha parlato del suo rapporto con Sergio Parisse: “Ci parliamo ormai da qualche anno, Sergio è stato sempre al mio fianco e apprezzo molto la sua vicinanza. È una leggenda del nostro sport, per me è importante sapere di poter contare su di lui”.

