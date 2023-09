Rugby, chi sono i giocatori della Nuova Zelanda che affronteranno l’Italia. All Blacks che non sono favoriti in questi Mondiali!

Terzo appuntamento per l’Italrugby alla Rugby World Cup 2023 venerdì sera e a Lione i giochi si fanno duri, perché gli avversari di giornata sono i tre volte campioni del mondo All Blacks. Nuova Zelanda che quest’anno non è tra le favorite per il titolo, che per la prima volta nella sua storia ha perso (con la Francia, ndr.) una partita della fase a gironi, ma che resta un’avversaria fortissima per gli azzurri.

“Quella sarà una gara do or die, non ci importa nient’altro che vincere i prossimi 80 minuti. Ai Mondiali la cosa più importante è saper essere pronti nelle partite decisive, per noi All Blacks sarà già un playoff quella sfida agli azzurri” ha dichiarato nei giorni scorsi il mediano di mischia Aaron Smith, mettendo subito in chiaro che gli All Blacks non sottovaluteranno il match. E Aaron Smith è una delle stelle della squadra, pericolosa in ogni ruolo.

Forse i nomi meno altisonanti e conosciuti al grande pubblico sono in prima linea, dove spiccano i tallonatori Codie Taylor e Dane Coles, ma non bisogna pensare che questo sia il loro punto debole. In mischia e in touche Ian Foster si affida a campioni come Brodie Retallick e Sam Whitelock in seconda linea, mentre in terza spiccano capitan Sam Cane e Ardie Savea. Insomma, giocatori di assoluto livello.

Nella trequarti abbiamo già detto di Aaron Smith, mentre come aperture c’è abbondanza, da Richie Mo’unga e Damian McKenzie, passando per quel Beauden Barrett che di norma viene schierato a estremo. Dietro, invece, i pericoli sono difficili da vedere, perché da Reiko Ioane ad Anton Lienert-Brown, passando per Jordie Barrett, David Havili o Caleb Clarke sono troppe le stelle cui gli All Blacks possono affidarsi.

NUOVA ZELANDA – convocati

Tallonatori: Codie Taylor, Dane Coles, Samisoni Taukei’aho

Piloni: Ethan de Groot, Fletcher Newell, Nepo Laulala, Ofa Tu’ungafasi, Tamaiti Williams, Tyrel Lomax

Seconde linee: Brodie Retallick, Sam Whitelock, Scott Barrett, Tupou Vaa’i

Terze linee: Ardie Savea, Dalton Papali’i, Luke Jacobson, Sam Cane (c), Shannon Frizell

Mediani: Aaron Smith, Finlay Christie, Cam Roigard

Aperture: Beauden Barrett, Damian McKenzie, Richie Mo’unga

Centri: Jordie Barrett, David Havili, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown

Ali/estremi: Caleb Clarke, Leicester Fainga’anuku, Will Jordan, Emoni Narawa, Mark Telea

