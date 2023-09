Roma-Frosinone, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Manca sempre meno all’inizio della settima giornata della Serie A 2023-2024, la quale è frapposta tra il turno infrasettimanale di campionato appena concluso e la seconda giornata di coppe europee. Domenica 1 ottobre, alle 20.45, andrà in scena il derby laziale tra Roma e Frosinone, che per la prima volta si disputerà con i gialloblu davanti in classifica.

La Roma ha bisogno disperato di punti: la debacle del Marassi con il Genoa della serata di ieri ha allontanato ancor di più i giallorossi dalla zona Champions League, la quale ora dista 8 punti. La squadra capitolina deve reagire, una vittoria e due pareggi in sei giornate di campionato sono un bottino miserissimo per una squadra che, sulla carta, avrebbe un parco partenti in grado di lottare per le prime quattro posizioni del campionato.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco non sembrerebbe volersi più fermare: a parte l’esordio con il Napoli, dove è arrivata una sconfitta, i ciociari non hanno più perso in stagione, ottenendo due vittorie e tre pareggi complessivi. Nell’ultima uscita con la Fiorentina, la squadra laziale è riuscita a strappare un punto, riuscendo a riequilibrare il vantaggio iniziale di Nico Gonzalez con la prima rete con la maglia gialloblu di Soulé.

La sfida tra Roma e Frosinone, il cui via è programmato per le 20.45 di domenica dallo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO ROMA-FROSINONE SERIE A 2023-2024

Domenica 1 ottobre

Ore 20.45 Roma-Frosinone – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ROMA-FROSINONE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse