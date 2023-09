Rivoluzione in casa Milan: chi gioca in Champions League? Tutte le novitÃ  contro il Newcastle: le ultime sulla formazione

Il Milan si lecca le ferite e prova a concentrarsi solamente sulla Champions League. I rossoneri muovono i primi passi in vista dell’edizione 2023-2024 della massima competizione continentale per club e faranno di tutto per mettersi alle spalle il rovinoso 1-5 incassato sabato nel derby contro i “cugini” dell’Inter. Una sconfitta che non è certo passata inosservata a Milanello e che potrebbe avere lasciato macerie all’interno del gruppo. Sotto questo punto di vista il test-Newcastle ci dirà molto a riguardo.

La formazione allenata da mister Stefano Pioli si rimbocca le maniche in vista dell’esordio europeo (fischio d’inizio alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro) contro i temibili inglesi. Come spesso capita, poi, le urne del sorteggio di Nyon si divertono a regalare spunti interessanti e, oggettivamente, non si può che definire in questo modo il ritorno immediato di Sandro Tonali con la sua nuova maglia. Il “figliol prodigo” che sarà subito opposto alla sua squadre del cuore.

I Magpies dall’altro canto rappresentano una rivale da prendere davvero con le molle, unendo elevata fisicità a qualità notevole con un attacco variegato e imprevedibile. Il Milan proverà a ribadire a tutti di essere “nella sua casa”. 7 Champions League in bacheca non sono certo li per caso ed i rossoneri vogliono sottolinearlo con forza. Ripetere la cavalcata di un anno fa non sarà semplice (ko in semifinale contro l’Inter), ma le potenzialità non mancano.

Ma, come detto, il pesante ko del derby non potrà lasciare tutto immutato. Stefano Pioli cambierà le carte in tavola ed i ballottaggi non mancano. In porta, ovviamente, vedremo Maignan, quindi difesa composta da Calabria, Thiaw, il rientrante Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo confermato Loftus-Cheek assieme a Krunic e Pobega che prenderà il posto di Reijnders. In avanti esordio dal primo minuto per Chukwueze che sostituirà Pulisic, mentre confermatissimi Giroud e Leao.

Foto: LaPresse