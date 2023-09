Ranking ATP, a Sinner serve un’altra vittoria per guadagnare una posizione. Le proiezioni di classifica

Obiettivo seconda settimana centrato da Jannik Sinner a New York. L’altoatesino ha sconfitto lo svizzero Stan Wawrinka e si è guadagnato l’accesso agli ottavi di finale dello Slam statunitense. Una prestazione non brillantissima quella di Sinner, sufficiente però per prevalere contro una versione convincente dell’elvetico, specialmente per quanto mostrato per due set e mezzo di partita.

Questo risultato che riflessi ha nel ranking? Ricordiamo che il giocatore italiano aveva una “cambiale” di 360 punti, visto il riscontro dell’anno passato (quarti di finale). Tenuto conto di questo, Sinner sta proseguendo nel proprio cammino, con l’obiettivo di “azzerare” questa detrazione di punti, replicando la qualificazione ai quarti in questa edizione.

Ci sarà da affrontare il tedesco Alexander Zverev (n.10 del mondo attuale) e con una eventuale vittoria il nostro portacolori si porterebbe a 4645 punti, diventando n.5 del mondo virtuale, considerata la sconfitta al secondo turno di Stefanos Tsitsipas.

Nel caso in cui il percorso dovesse procedere, una vittoria nei quarti di finale contro uno tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi si tradurrebbe in 5005 punti e nella posizione n.4 virtuale, eguagliando il miglior piazzamento di un italiano in classifica generale di sempre, ovvero Adriano Panatta nel 1976. Se tutto dovesse essere sublimato da uno storico titolo, Sinner raggiungerebbe la quota di 6285 punti e sarebbe n.3 del mondo, a patto però che Medvedev si fermi agli ottavi.

RANKING ATP AGGIORNATO

1. Novak Djokovic SRB 9975 punti

2. Carlos Alcaraz ESP 7995 punti

3. Daniil Medvedev RUS 6260 punti

4. Holger Rune DEN 4710 punti

5. Stefanos Tsitsipas GRE 4615 punti

6. Jannik Sinner ITA 4465 punti

7. Andrey Rublev RUS 4335 punti

8. Taylor Fritz USA 3775 punti

9. Casper Ruud NOR 3560 punti

10. Alexander Zverev GER 2850 punti

RANKING JANNIK SINNER / US OPEN 2023

Ottavi di finale: 4465 punti (n.6 ATP virtuale)

Quarti di finale: 4645 punti (n.5 ATP virtuale)

Semifinale: 5005 punti (n.4 ATP virtuale)

Finale: 5485 punti (n.4 ATP virtuale)

Vittoria titolo: 6285 punti (n.3 ATP virtuale)

