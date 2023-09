Ranking ATP (11 settembre 2023): Jannik Sinner scende al n.7 del mondo, Djokovic sul trono! Crolla Berrettini

Aggiornamenti importanti per la classifica mondiale del tennis maschile. Gli US Open sono andati in archivio e Novak Djokovic, vincitore del Major a Flushing Meadows, può festeggiare il primato in graduatoria a precedere lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev, sconfitto nell’atto conclusivo a New York.

Una classifica nella quale si deve prendere atto del ritorno in top-10 del tedesco Alexander Zverev, che ha raggiunto i quarti nel Major americano, e della perdita di posizioni di Casper Ruud, da questa settimana n.9. In tutto questo, Jannik Sinner è n.7, scalando di un posto rispetto ad Andrey Rublev (n.6), ma sempre con concrete possibilità di prendersi il n.4 del mondo di Holger Rune, a patto di avere una condizione fisica adeguata.

RANKING ATP

Lunedì 11 settembre 2023

1 Novak Djokovic (SRB) 11795

2 Carlos Alcaraz (ESP) 8535

3 Daniil Medvedev 7280

4 Holger Rune (DEN) 4710

5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4615

6 Andrey Rublev 4515

7 Jannik Sinner 4465

8 Taylor Fritz (USA) 3955

9 Casper Ruud (NOR) 3560

10 Alexander Zverev (GER) 3030

Parlando degli altri italiani, Lorenzo Musetti è stabilmente in top-20 (n.18), nonostante un’avventura a New York tutt’altro che entusiasmante (eliminazione al primo turno), mentre è crollato in classifica Matteo Berrettini. Il romano ha pagato a caro prezzo il ritiro nel secondo turno dello Slam statunitense e da oggi è n.66. Può sorridere invece Matteo Arnaldi che può festeggiare la sua top-50 (n.47) grazie alla seconda settimana raggiunta a New York.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

18 Lorenzo Musetti 1925

38 Lorenzo Sonego 1140

47 Matteo Arnaldi 999

66 Matteo Berrettini 832

110 Marco Cecchinato 559

131 Fabio Fognini 463

132 Flavio Cobolli 462

136 Giulio Zeppieri 447

137 Luca Nardi 446

139 Andrea Vavassori 435

143 Mattia Bellucci 423

169 Raul Brancaccio 363

174 Matteo Gigante 349

177 Luciano Darderi 344

188 Francesco Passaro 316

199 Franco Agamenone 310

Foto: LaPresse