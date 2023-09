Rally Grecia 2023: Thierry Neuville davanti dopo la seconda giornata: che duello con SÃ©bastien Ogier!

L’equilibrio regna dopo la seconda giornata del Rally Grecia 2023, tappa valevole per il Mondiale WRC 2023. Dopo la speciale inaugurale della giornata di ieri che aveva premiato il finlandese Kalle Rovanperä, oggi ha chiuso in testa il belga Thierry Neuville con la sua Hyundai i20. 55.10.4 il tempo complessivo fatto registrare dal leader che ha vinto la seconda speciale, quella di Loutraki 1, rimanendo poi sempre in testa.

Seconda posizione per il francese Sébastien Ogier con Toyota: il transalpino ha vinto i segmenti di Loutraki 2 e di Elatia. Al massimo è stato in svantaggio di 7″4 secondi nei confronti di Neuville, salvo recuperarne 4″4 nell’ultima prova del giorno e arrivare al termine di questa giornata a 2″8.

Eccetto la coppia al comando, gli altri sono più staccati: Kalle Rovanperä dopo esser partito particolarmente forte ieri, è terzo a 25″5 dalla testa. Il finlandese della Toyota Gazoo Racing ha pagato tanto nella quinta speciale, quella di Lovapia, accusando ben 15 secondi da Neuville. Più staccati invece Evans (31″), Lappi (32″1) e Sordo (48″6). Ha dato forfait invece il francese Loubet per problemi meccanici.

Foto: Live Photo Sport