Rai 1, Rai 2 o RaiSport: dove vedere Macedonia-Italia di calcio? Data, programma, orario, streaming

Si avvicina sempre di più il giorno dell’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale azzurra: il 9 settembre, alle 20.45, l’Italia sarà di scena a Skopje per la sfida numero tre del girone C di qualificazione a Euro 2024 con la Macedonia del Nord: gli azzurri vanno alla caccia dei tre punti, fondamentali per l’ accesso alla fase finale in Germania.

L’Italia arriva a quest’appuntamento dopo il terremoto creatosi con le dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di Commissario Tecnico: la FIGC è riuscita a sostituire l’allenatore marchigiano, il quale ha firmato un contratto fino al 2027 per diventare il nuovo CT dell’Arabia Saudita, con Luciano Spalletti, fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli. Il toscano avrà il compito di ricostruire il progetto tecnico dell’ex allenatore degli azzurri attraverso i propri principi di gioco che lo hanno consacrato nella città partenopea la scorsa stagione.

Gli azzurri hanno fortemente bisogno di una vittoria questo sabato: la situazione di classifica non è da sottovalutare, visto che l’Italia può vantare solamente 3 punti in classifica, ottenuti in due partite. L’avversario della prossima sfida è la Macedonia del Nord, ormai celebre nel nostro paese per la storica debacle del 24 marzo 2022, quando a Palermo gli azzurri uscirono sconfitti per 1-0 nei playoff per l’accesso alla Coppa Del Mondo in Qatar, sancendo così la seconda non qualificazione iridata consecutiva dopo l’esclusione dai Mondiali in Russia del 2018.

La sfida tra Macedonia del Nord e Italia, il cui via è programmato per le 20.45 di questo sabato allo Stadio Filippo II di Skopje (Macedonia del Nord), sarà visibile su Rai 1 in tv e su Rai Play in streaming, mentre OA Sport offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO MACEDONIA DEL NORD-ITALIA QUALIFICAZIONI EURO 2024

Sabato 9 settembre

Ore 20.45 Macedonia del Nord-Italia – Diretta tv su Rai 1, Diretta streaming su Rai Play, Diretta Live testuale su OA Sport

PROGRAMMA MACEDONIA DEL NORD-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse