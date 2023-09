Quanti soldi guadagnano i calciatori dell’Atalanta in Europa League? Tutti gli stipendi con il club

Tutto pronto per il ritorno in Europa dell’Atalanta che quest’oggi, giovedì 21 settembre, inizia il proprio percorso in Europa League.

La squadra di Gian Piero Gasperini ospiterà alle 21.00 a Bergamo il Rakow Czestochowa per la prima giornata del gruppo D.

Il monte ingaggi dei nerazzurri si è appesantito con l’ingaggio di due degli ultimi acquisti: Gianluca Scamacca (3,2 milioni di euro netti di stipendio) e Charles De Ketelaere (2,5 milioni) sono infatti i giocatori più pagari della rosa bergamasca.

Sopra i 2 milioni di euro, anche Mitchel Bakker ed Ederson, mentre due pedine imporanti come Berat Djimsiti (800mila euro) e Giorgio Scalvini (300mila) sono sotto la soglia del milione di euro di ingaggio.

Matteo Ruggeri, una delle sorprese della seconda parte della scorsa stagione, si ferma appena a 40mila euro.

Di seguito l’elenco completo degli stipendi dell’Atalanta per la stagione 2023/24.

CLASSIFICA STIPENDI ATALANTA 2023/24

Gianluca Scamacca 3,2 milioni

Charles De Ketelaere 2,5 milioni

Mitchel Bakker 2,2 milioni

Ederson 2 milioni

Ademola Lookman 1,8 milioni

Luis Muriel 1,8 milioni

Juan Musso 1,6 milioni

Aleksey Miranchuk 1,5 milioni

Teun Koopmeiners 1,5 milioni

Davide Zappacosta 1,3 milioni

Maarten de Roon 1 milione

Mario Pasalic 1 milione

Rafael Toloi 1 milione

Berat Djimsiti 800mila

Hans Hateboer 800mila

José Luis Palomino 800mila

Giorgio Scalvini 300mila

Emil Holm 200mila

Nadir Zortea 180mila

Marco Carnesecchi 100mila

Francesco Rossi 100mila

Matteo Ruggeri 40mila

El Bilal Touré nd

Sead Kolasinac nd

Michel Ndary Adopo nd

valori netti espressi in Euro

Foto: LaPresse