Quanti soldi guadagnano i calciatori del Napoli in Champions League? Tutti gli stipendi con il club

La UEFA Champions League 2023/2024 scenderà in campo anche questa sera, mercoledì 20 settembre. Nella giornata odierna altre sedici squadre, rispetto a quelle viste nella giornata di ieri, esordiranno nella massima competizione europea per club. E, tra le diverse formazioni, brillano le due italiane: il Napoli e l’Inter. Ma soffermiamoci proprio sui partenopei che, a partire dalle 21.00, affronteranno in trasferta nella prima giornata del Gruppo C il Braga.

Subito una formazione ostica per Rudi Garcia e i suoi uomini che, in Portogallo, tenteranno di dare subito una scossa a un avvio di campionato non del tutto esaltante. I campioni d’Italia in carica infatti, non hanno brillato specialmente nelle ultime due giornate: prima la sconfitta interna contro la Lazio, poi il pareggio in rimonta contro il Genoa. Insomma tanta sofferenza per Di Lorenzo e compagni che, in campo europeo, cercheranno di ridare sorriso e speranza ai supporters del Napoli.

E, in attesa del match di questa sera, ecco degli interessanti dati: gli stipendi dei calciatori azzurri. In cima alla classifica troviamo il bomber del Napoli Osimhen: il nigeriano percepisce 4,5 milioni di euro stagionali. Al secondo posto Zielinski è fermo a quota 3,5 milioni mentre, ultimo sul podio, capitan Di Lorenzo con 3 milioni di euro. Ma ecco di seguito l’elenco completo degli stipendi dei calciatori del Napoli.

NAPOLI: GLI STIPENDI DEI CALCIATORI

Osimhen – 4,5 milioni di euro

Zielinski – 3,5 milioni di euro

Di Lorenzo – 3 milioni di euro

Demme – 2,5 milioni di euro

Raspadori – 2,5 milioni di euro

Anguissa – 2,2 milioni di euro

Politano – 2,2 milioni di euro

Lobotka – 2 milioni di euro

Rrhamani – 1,8 milioni di euro

Mario Rui – 1,8 milioni di euro

Lindstrom – 1,8 milioni di euro

Simeone – 1,7 milioni di euro

Olivera – 1,5 milioni di euro

Elmas – 1,5 milioni di euro

Kvaratskhelia – 1,5 milioni di euro

Cajuste – 1,2 milioni di euro

Natan – 1,1 milioni di euro

Meret – 1 milioni di euro

Juan Jesus – 1 milioni di euro

Ostigard – 1 milioni di euro

Gollini – 0,8 milioni di euro

Bereszynski – 0,5 milioni di euro

Zerbin – 0,3 milioni di euro

Zanoli – 0,3 milioni di euro

Gaetano – 0,1 milioni di euro

Foto: LaPresse