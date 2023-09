Quanti soldi guadagnano i calciatori del Milan in Champions League? Tutti gli stipendi con il club

Il Milan di Stefano Pioli anche oggi, martedì 19 settembre, è pronto a scendere sul terreno di gioco di San Siro. I rossoneri, a partire dalle 18.45, esordiranno nella massima competizione europea per club: esordiranno nella UEFA Champions League 2023/2024. E per i Diavoli, nella prima partita del Gruppo F, ci sarà un avversario tutt’altro che semplice da superare: il Newcastle. Sarà subito una sfida affascinante per le formazioni, che sanno giocare un ottimo calcio, ma anche e soprattutto per il ritorno di Sandro Tonali a Milano.

L’ormai ex centrocampista del Milan, dallo scorso 3 luglio, indossa la casacca bianconero degli inglesi. Stefano Pioli e i suoi quindi, tenteranno di rifarsi dopo la manita subita nel corso del derby di Milano contro l’Inter. Proprio in vista della partita di questo tardo pomeriggio, attraverso una classifica, abbiamo stilato un elenco degli ingaggi netti tra le file del club milanese.

In cima troviamo, ovviamente, Rafael Leao: il portoghese è uno dei pilastri di questa formazione e nel corso dell’estate ha addirittura rinnovato il proprio contratto sino ad arrivare a 7 milioni di euro annui. Dal secondo al quinto posto è, invece, un ex aequo: troviamo Chuwkueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Theo Hernandez e Bennacer con 4 milioni di euro all’anno. Giroud si può intravedere subito dopo questa sfilza di nomi a quota 3 milioni e mezzo. Ma ecco di seguito l’elenco completo degli stipendi dei vari giocatori dell’Inter.

STIPENDI MILAN (INGAGGIO NETTO)

Leao: 7 milioni di euro

Chukwueze: 4 milioni

Loftus-Cheek: 4 milioni

Pulisic: 4 milioni

Theo Hernandez: 4 milioni

Bennacer: 4 milioni

Giroud: 3,5 milioni

Tomori: 3,5 milioni

Florenzi: 3 milioni

Maignan: 2,8 milioni

Okafor: 2,7 milioni

Jovic: 2,5 milioni

Calabria: 2 milioni

Musah: 2 milioni

Kalulu: 2 milioni

Rejinders: 1,6 milioni

Kjaer: 1,5 milioni

Krunic: 1,1 milioni

Pobega: 1 milione

Adli: 800 mila euro

Romero: 800 mila euro

Thiaw: 800 mila euro

Mirante: 700 mila euro

Sportiello: 500 mila euro

Pellegrino: 300 mila euro

Foto: LaPresse