Quanti soldi guadagna Luciano Spalletti come allenatore dell’Italia? Tutte le cifre e il confronto con lo stipendio al Napoli

L’Italia ha un nuovo condottiero. Stiamo ovviamente parlando della Nazionale di calcio che, oramai, ha cambiato ct. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, che dopo ha sposato il progetto saudita, gli Azzurri non potevano rimanere in balia delle onde generate dal clamore mediatico di un improvviso dietrofront di Mancini e dunque è stato scelto il nuovo mister. Chi meglio del tecnico campione d’Italia in carica? Probabilmente nessuno.

La scelta è ricaduta sul mister toscano anche e soprattutto per cercare di dare continuità dal punto di vista dell’assetto tattico; l’allenatore nativo di Certaldo quasi certamente impiegherà il 4-3-3, salvo clamorose sorprese o partite che richiederanno il 4-2-3-1. Insomma una scelta oculata quella che ha portato a Luciano Spalletti, apparso sin da subito entusiasta per questo nuovo percorso intrapreso e soprattutto carico in vista dei prossimi delicatissimi impegni.

NAPOLI-ITALIA: LO STIPENDIO DI SPALLETTI A CONFRONTO

Il primo sarà contro la Macedonia del Nord sabato 9 settembre a partire dalle ore 20.45 mentre il secondo sarà contro l’Ucraina il 12 settembre a San Siro. Entrambe le sfide sono valide per le qualificazioni a Euro 2024 e non è ammesso alcun errore. Spalletti tenterà di mandare in campo la migliore formazione possibile; i tre punti sono necessari. Il fatto stesso che l’ex mister del Napoli tenesse e non poco a questo incarico è rappresentato anche dalla rinuncia a uno stipendio maggiore.

Con i partenopei infatti, l’allenatore, incassava 3 milioni e 200 mila euro all’anno. Con la Nazionale invece, arriverà a percepire 2,8 all’anno più eventuali bonus. Insomma i messaggi lanciati da Spalletti sin da subito sono stati chiari: la voglia di fare bene e il senso di appartenenza al colore azzurro. Ancora qualche giorno e poi vedremo sul terreno di gioco la sua nuova Italia.

