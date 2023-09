Quando torna l’Europa League? Calendario prossime partite: programma, date e avversarie di Roma e Atalanta

La seconda competizione europea per club tornerà molto presto. Stiamo ovviamente parlando della UEFA Europa League e del secondo turno dell’affascinantissima manifestazione continentale. Nel corso della scorsa settimana, il 21 settembre, abbiamo ufficialmente visto esordire le 32 squadre che prendono parte al torneo. E, già nella prima giornata, non sono mancate le emozioni, i gol e, soprattutto, le stelle in campo sparse per l’Europa. Dunque sorge spontanea una domanda: quando tornerà nuovamente in scena l’ex Coppa UEFA?

Bisognerà aspettare 9 giorni, per l’esattezza giovedì 5 ottobre quando, tra le 18.45 e le 21.00, tutte le compagini qualificate alla fase a gironi, calcheranno i terreni di gioco nelle partite valide per il 2° turno. Insomma poco più di una settimana e poi si potranno ritornare a vivere le forti emozioni che l’Europa League regala. Non va dimenticato che, tra i tanti club, sono presenti anche due società italiane: la Roma di José Mourinho e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I giallorossi nella prima sfida del proprio gruppo, quello G, hanno vinto contro lo Sheriff Tiraspol per 1-2. Giovedì 5 ottobre, all’Olimpico, Lukaku e compagni a partire dalle 21.00 accoglieranno gli svizzeri del Servette che hanno perso il primo scontro con lo Slavia Praga. La Dea, invece, volerà in Portogallo e, lo stesso giorno dei capitolini ma alle 18.45, se la vedrà con lo Sporting. Anche De Ketelaere e compagni hanno trionfato all’esordio contro il Rakow e vorranno ripetersi ma occhio ai verdebianchi: 3 punti in cascina anche per loro dopo il 2-1 rifilato allo Sturm Graz.

Come sarà possibile seguire le italiane in gioco e tutte le altre sfide? Tutte le partite dell’edizione 2023-24 della UEFA Europa League saranno tramesse da DAZN, Sky (canali ancora da definire), Now e Sky Go. Come nella stagione passata, ci sarà la possibilità di vedere alcune partite in chiaro in diretta su TV8. Ma ecco di seguito il calendario del 2° turno.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2° TURNO (5 OTTOBRE)

Giovedì 5 ottobre

ORE 18.45

Friburgo-West Ham – Gruppo A

TSC-Olympiacos – Gruppo A

Marsiglia-Brighton – Gruppo B

AEK Atene-Ajax – Gruppo B

Betis-Sparta Praga – Gruppo C

Aris Limassol-Rangers – Gruppo C

Sporting-Atalanta – Gruppo D

Rakow-Sturm – Gruppo D

ORE 21.00

Liverpool-USG – Gruppo E

Tolosa-LASK – Gruppo E

Villareal-Rennes – Gruppo F

Maccabi Haifa-Panathinaikos – Gruppo F

Roma-Servette – Gruppo G

Slavia Praga-Sheriff – Gruppo G

Molde-Bayer Leverkusen – Gruppo H

Hacken-Qarabag – Gruppo H

Foto: LaPresse