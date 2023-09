Quando torna la Conference League? Calendario prossime partite: programma, date e avversarie della Fiorentina

Questa settimana il calcio europeo sarà fermo per dare spazio ai turni infrasettimanali dei principali campionati del Vecchio Continente, ma fra sette giorni torneranno le coppe internazionali. Giovedì 5 ottobre ci sarà il consueto appuntamento della Conference League, terzo trofeo UEFA per importanza, per la seconda giornata della fase a gironi della competizione.

Nel gruppo F, fari puntati in casa Italia sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano: i Viola non possono più sbagliare dopo il pareggio rimediato in casa del Genk, al termine di un match dove la squadra italiana si è fatta rimontare per ben due volte. Contro il Ferencvaros, a partire dalle ore 21.00, i toscani devono puntare al bersaglio grosso per ottenere un risultato importantissimo ai fini della qualificazione.

Tra le altre sfide della seconda giornata, l’AZ sfiderà in casa il Legia Varsavia, mentre l’Aston Villa sarà di scena con lo Zrinjski: entrambe le squadre più quotate del girone E sono cadute clamorosamente rispettivamente in casa dei bosniaci e dei polacchi, perciò una vittoria sarebbe fondamentale nel prosieguo del cammino europeo. Tra le altre big della competizione, il Lille volerà nelle Isole Faroe per sfidare il KI, l’Eintracht scenderà in campo contro il PAOK in Grecia.

CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE 2023-2024 (5 OTTOBRE)

Giovedì 5 ottobre

Ore 16.30 Astana-Viktoria Plzen

Ore 18.45 Olimpia Lubiana-Slovan Bratislava

Ore 18.45 KI-Lille

Ore 18.45 Gent-Maccabi Tel Aviv

Ore 18.45 Breidablik-Zorya Luhansk

Ore 18.45 Ballkani-Dinamo Zagabria

Ore 18.45 Bodo Glimt-Club Brugge

Ore 18.45 Besiktas-Lugano

Ore 21.00 AZ-Legia Varsavia

Ore 21.00 Aston Villa-Zrinjski

Ore 21.00 Fiorentina-Ferencvaros

Ore 21.00 Cukaricki-Gent

Ore 21.00 Paok-Eintracht Francoforte

Ore 21.00 Aberdeen-HJK

Ore 21.00 Spartak Trnava-Fenerbahce

Ore 21.00 Nordsjaelland-Ludogorets

Foto: Lapresse