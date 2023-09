Quando si giocano i turni infrasettimanali in Serie A? Calendario, tutte le date, programma: una finestra durante il campionato

La stagione calcistica 2023-2024 è entrata nel vivo: dopo la sosta di inizio mese, i campionati nazionali sono sempre più sotto l’occhio dei riflettori e, inoltre, sono iniziate anche le coppe europee. Proprio oggi si svolgerà il match d’apertura tra Juventus e Lecce della sesta giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale della stagione, appuntamento consueto di questo periodo dell’anno.

Quello di questa settimana sarà il primo, ma anche l’ultimo turno di campionato che non si svolgerà nel weekend. Infatti, a causa di altre due soste per le Nazionali in vista delle ultime partite delle qualificazioni a Euro 2024, ben due settimane verranno occupate da quest’impegno e, considerando sia le coppe europee sia soprattutto l’assenza della pausa natalizia, slot liberi per disputare turni infrasettimanali non si sono trovati.

Una novità rispetto al passato, spiegata anche dal Presidente della Lega Serie A, Luigi De Siervo, all’inizio del campionato, il quale ha dichiarato come un minor numero di partite presenti in mezzo alla settimana rendano il calendario più equilibrato, senza comprimere gli impegni, fatto che nella passata stagione è mancato vista la presenza nell’inverno scorso del Campionato del Mondo in Qatar.

CALENDARIO TURNI INFRASETTIMANALI SERIE A 2023-2024

SESTA GIORNATA – 26-27-28 settembre 2023

Foto: Lapresse