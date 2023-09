Quando si gioca Udinese-Fiorentina? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

In questi giorni la scena è tutta per la Champions League, ma nel weekend che verrà ci sarà di nuovo spazio alla Serie A 2023-2024: alle 15.00 di domenica 24 settembre, l’Udinese di Andrea Sottil ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la quinta giornata del campionato in corso.

L’avvio di stagione dei friulani è stato incolore: solo tre i punti conquistati dagli uomini di Sottil, frutto di tre pareggi consecutivi tra Salernitana, Frosinone e Cagliari, siglando solamente una rete in campionato con i granata e mostrando, nel complesso, un gioco farraginoso, poco fluido e incisivo. L’ex allenatore dell’Ascoli dovrà dare una struttura e una forma diversa alla sua squadra sin da subito, per evitare lo spettro di dover lottare per non retrocedere, eventualità non contemplata alla vigilia della stagione.

Diverso il momento che stanno vivendo i Viola: dopo la qualificazione centrata per la fase a gironi della Conference League, nell’ultima giornata è arrivato un successo importante per 3-2 con l’Atalanta al Franchi, al termine di una partita ben condotta dalla squadra di Italiano. Domani i toscani saranno attesi a Genk per la prima sfida del raggruppamento europeo, quindi soltanto qualche ora prima del match con l’Udinese si potranno sapere su chi il tecnico ex Spezia punterà per la sfida di domenica.

La sfida tra Udinese e Fiorentina, il cui via è programmato per le ore 15.00 di domenica alla Udinese Arena di Udine, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO UDINESE-FIORENTINA SERIE A 2023-2024

Domenica 24 settembre

Ore 15.00 Udinese-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA UDINESE-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

