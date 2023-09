Quando si gioca Salernitana-Torino? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Salernitana e Torino apriranno il lunedì della quarta giornata di Serie A.

Il calcio di inizio della partita, che sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, è previsto per le 18.00 del 18 settembre.

I padroni di casa sono a caccia del primo successo in campionato e hanno raccolto due punti nelle prime tre uscite, due in meno della squadra di Ivan Juric che arriva a questo match dopo aver battuto il Genoa alla vigilia della sosta per le Nazionali.

Di seguito il calendario e il programma di Salernitana-Torino, valida per la 4ª giornata di Serie A, che si giocherà lunedì 18 settembre alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa da DAZN.

Foto: LaPresse