Atletica, Calendario Diamond League Eugene 2023: programma, orari, tv, streaming

Prosegue il conto alla rovescia in vista delle Finali della Diamond League 2023, in programma a Eugene da sabato 16 a domenica 17 settembre. Il gran finale del massimo circuito internazionale di atletica leggera si disputerà in Oregon, nella stessa sede dei Campionati Mondiali 2022, con tanti campioni impegnati per andare a caccia del diamantone e del ricco montepremi in palio.

L’Italia, in assenza del campione olimpico e iridato in carica di salto in alto Gianmarco Tamberi (che ha scelto di rinunciare alla trasferta statunitense), potrà contare su cinque atleti nella due-giorni di Eugene: Larissa Iapichino nel salto in lungo, Andy Diaz nel salto triplo, il fresco argento iridato Leonardo Fabbri nel getto del peso, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Roberta Bruni nel salto con l’asta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle Finali di Diamond League in Oregon. L’evento verrà trasmesso in diretta tv (domenica) su Rai Sport HD e sui canali Sky Sport Sport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO FINALI DIAMOND LEAGUE EUGENE 2023

Sabato 16 settembre

20.00 Lancio del giavellotto (femminile)

20.06 Salto triplo (maschile)

20.08 Salto in alto (maschile)

21.04 400 ostacoli (maschile)

21.16 400 metri (maschile)

21.20 Lancio del giavellotto (maschile)

21.26 Salto con l’asta (femminile)

21.29 3000 siepi (femminile)

21.49 Salto triplo (femminile)

21.51 1500 metri (femminile)

22.07 100 metri (maschile)

22.11 Getto del peso (femminile)

22.19 3000 siepi (maschile)

22.40 100 metri (femminile)

22.50 Miglio (maschile)

Domenica 17 settembre

20.30 Salto in alto (femminile)

20.40 Lancio del disco (maschile)

20.48 Salto in lungo (maschile)

21.04 800 metri (maschile)

21.39 5000 metri (femminile)

21.57 Salto con l’asta (maschile)

22.04 400 ostacoli (femminile)

22.08 Lancio del disco (femminile)

22.17 3000 metri (maschile)

22.37 400 metri (femminile)

22.42 Salto in lungo (femminile)

22.52 110 ostacoli

23.05 100 ostacoli

23.09 Getto del peso (maschile)

23.19 800 metri (femminile)

23.36 200 metri (maschile)

23.49 200 metri (femminile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE EUGENE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: domenica su Rai Sport HD, gratis e in chiaro; sabato su Sky Sport 257, domenica su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, per gli abbonati.

Diretta streaming: domenica su Rai Play, gratis: sabato e domenica su Sky Go e Now TV, per gli abbonati.

Diretta Live scritta: OA Sport.

Foto: FIDAL/Colombo