Quando si gioca Roma-Frosinone? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Tra le varie partite della settima giornata di Serie A c’è il derby laziale tra Roma e Frosinone allo stadio Olimpico. Variazione nell’orario della partita: inizialmente prevista alle 18.00, è stata spostata alle 20.45 a causa della Ryder Cup di scena nella Capitale, scambiandosi di posto con Atalanta-Juventus.

Giallorossi che devono rialzarsi dopo il pesantissimo ko in casa del Genoa, sono solo cinque i punti racimolati nelle prime sei partite di campionato con una classifica che vede la squadra di Mourinho, martoriata dagli infortuni, con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Sta continuando invece a sorprendere il Frosinone di Di Francesco, che vorrà togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro la squadra che portò in semifinale di Champions League.

Il match tra Roma e Frosinone, previsto per le 20.45 di domenica 1 ottobre, verrà trasmesso in diretta esclusiva dalle telecamere di DAZN. Per i possessori dell’abbonamento alla piattaforma streaming e a Sky Sport, ci sarà la possibilità di assistere al match su Sky Zona DAZN, canale 214 di Sky.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

ROMA-FROSINONE, IL PROGRAMMA

domenica 1 ottobre

20.45 Roma-Frosinone – diretta streaming su DAZN

ROMA-FROSINONE, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214 Sky, per possessori abbonamento Sky e DAZN(

Diretta streaming: DAZN

