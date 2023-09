Quando si gioca Monza-Lecce? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La Serie A 2023-2024 si appresta a ripartire dopo una settimana di pausa per via degli impegni con le Nazionali: alle 15.00 della domenica che verrà, Monza e Lecce si affronteranno per la quarta giornata del campionato in corso. I giallorossi, ancora imbattuti in quest’inizio di stagione, vorranno confermare il trend positivo con la formazione lombarda che va alla caccia del secondo successo stagionale.

I brianzoli, dopo aver ottenuto il primo successo di questo campionato contro l’Empoli, hanno subito una sonora sconfitta a Bergamo con l’Atalanta, perdendo 3-0 l’ultimo incontro antecedente la sosta. La squadra di Raffaele Palladino cerca la vittoria numero due della stagione, sperando di poter contare nell’orario d’inizio fortunato, le 15.00, che nella passata stagione ha visto i biancorossi ottenere 38 dei 52 punti conquistati nel corso del campionato.

I giallorossi di Roberto D’Aversa sono stati la sorpresa di quest’avvio di stagione: con 7 punti messi a referto, la formazione salentina occupa momentaneamente una clamorosa quarta posizione in classifica, appaiata alla Juventus terza. Dopo le vittorie con Lazio e Salernitana, e il pareggio in rimonta con la Fiorentina, il Lecce vorrà tornare in Puglia con un altro risultato positivo dall’impianto che, l’anno scorso, ha regalato la salvezza definitiva ai giallorossi.

La sfida tra Lecce e Monza, il cui via è programmato per le 15.00 di domenica all’U-Power Stadium di Monza, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO MONZA-LECCE SERIE A 2023-2024

Domenica 17 settembre

Ore 15.00 Lecce-Monza – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

