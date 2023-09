Quando si gioca la prossima giornata di Serie A? Calendario, date, programma partite, orari 22-24 settembre

Il quarto turno della massima serie italiana deve ancora terminare ma si pensa già al futuro, si pensa alla giornata che verrà. Dopo la pausa per favorire i match delle Nazionali, la Serie A, ha ricominciato spedita il proprio cammino e non vorrà fermarsi per diverse settimane. In questo lungo weekend che finirà solamente domani, lunedì 18 settembre, sin qui abbiamo assistito a grandi partite: su tutte il sublime derby di Milano che ha visto primeggiare l’Inter di Simone Inzaghi su un Milan nettamente impreparato dal punto di vista mentale e del gioco.

Come ogni anno non sarà facile per nessuno puntare allo Scudetto anche se, i nerazzurri, sembrano già aver preso il largo. Ma, come anticipato, si può guardare già al futuro e dare un’occhiata al prossimo turno. Si giocherà da venerdì 22 settembre a domenica 24. Ad aprire le danze ci penseranno la Salernitana di Paulo Sousa e il Frosinone di Eusebio Di Francesco all’Arechi. Lo stesso giorno ma alle 20.45, il Lecce tenterà di portare a casa un +3 contro il Genoa che potrebbe arrivare “sazio” dopo il pareggio contro il Napoli.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il giorno seguente, sabato 23 settembre, diversi match in programma. Alle 15.00 il Milan di Stefano Pioli proverà a riscattarsi dopo la tremenda sconfitta nel derby e proverà a farlo con il Verona. Tre ore più tardi il Sassuolo accoglierà la Juventus, mentre alle 20.45 la Lazio dovrà vedersela con il Monza. Domenica 24 settembre infine, ci saranno ben cinque sfide. Non mancherà il lunch match e vedremo proprio l’Empoli e l’Inter in azione.

Alle 15.00 l’Atalanta sarà impegnata con il Cagliari mentre l’Udinese con la Fiorentina. Alle 18.00 la squadra campione d’Italia in carica, il Napoli, proverà a rialzarsi con il Bologna. Infine, alle 20.45 e a chiudere, il Torino si scontrerà con la Roma. Adesso prima conviene godersi la fine del quarto turno e poi sarà countdown per la quinta giornata.

CALENDARIO SERIE A (22-24 SETTEMBRE)

Venerdì 22 settembre

Ore 18.30 – Salernitana-Frosinone – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Lecce-Genoa – 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Sabato 23 settembre

Ore 15.00 – Milan-Verona – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Sassuolo-Juventus – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Lazio-Monza – 5° turno – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Domenica 24 settembre

Ore 12.30 – Empoli-Inter – 5° turno – Diretta tv su Sky (canali da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Atalanta-Cagliari – 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Udinese-Fiorentina – 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Bologna-Napoli – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Torino-Roma – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SERIE A 22-24 SETTEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Salernitana-Frosinone:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

Lecce-Genoa:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202) Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN

Milan-Verona:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

Sassuolo-Juventus:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

Lazio-Monza:

Diretta tv: Sky canale da definire

Sky canale da definire Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Empoli-Inter:

Diretta tv: Sky canale da definire

Sky canale da definire Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Atalanta-Cagliari:

Diretta tv: –

Diretta streaming: DAZN

Udinese-Fiorentina:

Diretta tv: –

Diretta streaming: DAZN

Bologna-Napoli:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

Torino-Roma:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse