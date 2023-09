Quando si gioca Frosinone-Sassuolo? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Terminata la pausa per le Nazionali, questo fine settimana ricomincerà la Serie A 2023-2024: domenica 17 settembre, alle 15.00, Frosinone e Sassuolo si sfideranno per la quarta giornata del campionato in corso. Il match in questione metterà in palio punti preziosissimi per entrambe le squadre, i cui inizi di stagione hanno avuto un esito differente.

La squadra ciociara, allenata da Eusebio Di Francesco, si è fatta notare per il suo gioco ben organizzato: i gialloblu hanno ottenuto ben 4 punti nelle prime tre partite di campionato, battendo per 2-1 l’Atalanta in casa e strappando un punto a Udine nell’ultimo incontro disputato prima della sosta. Con i neroverdi, il Frosinone ha la possibilità di mettere in cascina un altro risultato positivo, che alla luce dell’inizio di stagione può consolidare il morale dei detentori della scorsa Serie B.

Diverso il discorso per i ragazzi di Alessio Dionisi: il Sassuolo non ha di certo brillato all’inizio di questa stagione, anche se bisogna sottolineare che abbia sfidato due big del nostro campionato come Atalanta e Napoli nelle prime due giornate, per poi riscattarsi con una bella vittoria con il Verona. Per puntare a una posizione più ambiziosa in classifica, gli emiliani devono ottenere il massimo dalle sfide con club che, sulla carta, non possiedono il tasso tecnico a disposizione del Sassuolo.

La sfida tra Frosinone e Sassuolo, il cui via è programmato per le 15.00 di questa domenica allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO FROSINONE-SASSUOLO SERIE A 2023-2024

Domenica 17 settembre

Ore 15.00 Frosinone-Sassuolo – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA FROSINONE-SASSUOLO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse