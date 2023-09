Quando si gioca Fiorentina-Cagliari? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Non c’è un attimo di tregua. Dopo il turno infrasettimanale terminato da poche ore, la Serie A è pronta a ritornare in campo già da domani con le partite valide per il settimo turno. Un tour de force che sta dunque tenendo impegnate tutte e venti le formazioni della massima serie: ed è anche il caso di Fiorentina e Cagliari che, lunedì 2 ottobre a partire dalle ore 20.45, si affronteranno all’interno dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Le due formazioni, con ogni probabilità, daranno vita a una partita avvincente.

E partiamo immediatamente dalla situazione di classifica dei padroni di casa. In sei giornate Vincenzo Italiano e i suoi, hanno ottenuto 11 punti, e proprio ieri hanno affrontato il Frosinone allo Stripe: l’incontro è terminato con il risultato di 1-1. I toscani proveranno dunque a non abbassare il proprio ritmo e contro i sardi tenteranno di giocare una partita perfetta per portare a casa i tre punti.

Ma non sarà semplice per la Viola, accogliere gli uomini di mister Claudio Ranieri. L’undici con alla guida il mister romano, ritornato in Serie A dopo un solo anno di assenza, non ha iniziato affatto al meglio la massima serie. In sei giornate i punti conquistati sono solamente 2, figli di due pareggi e quattro sconfitte: 2 sono anche i gol segnati, 9 quelli subiti. Insomma i rossoblù si trovano al ventesimo e ultimo posto e la situazione è già delicatissima: servirà cambiare marcia, magari già da Firenze.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Fiorentina-Cagliari, match valido per la 7ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming, invece, avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO FIORENTINA-CAGLIARI (2 OTTOBRE)

Lunedì 2 ottobre

Ore 20.45 – Fiorentina-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA FIORENTINA-CAGLIARI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go, per gli abbonati.

