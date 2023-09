Quando si gioca Empoli-Salernitana? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Il weekend appena passato della Serie A 2023-2024 è terminato con il posticipo tra Torino e Roma ma è già tempo di pensare al prossimo turno, che in questo caso specifico si svolgerà in mezzo alla settimana: alle 18.30 di mercoledì 27 settembre, Empoli e Salernitana si sfideranno in un delicatissimo match per la rincorsa alla salvezza.

L’Empoli ha bisogno necessariamente di punti: i toscani sono inchiodati a quota zero punti in classifica dopo cinque partite, figlia delle cinque sconfitte consecutive rimediate in quest’inizio di campionato. Con il cambio allenatore da Paolo Zanetti ad Aurelio Andreazzoli, gli azzurri hanno avuto uno scatto emotivo importante, come visto con l’Inter nella sfida di ieri, anche se i nerazzurri sono riusciti a passare in Toscana per 1-0, sebbene l’Empoli non sia dispiaciuto affatto.

La Salernitana è reduce dal pareggio casalingo per 1-1 con il Frosinone: rispetto alle precedenti uscite, i granata hanno disputato una buona partita, sfiorando più volte il gol del vantaggio nel secondo tempo. La ripresa del match contro i ciociari è il punto su cui la squadra di Paulo Sousa deve ripartire per iniziare a ingranare risultati migliori, visto che dopo cinque giornate la casella delle vittorie è ferma a quota zero.

La sfida tra Empoli e Salernitana, il cui via è programmato per le 18.30 di mercoledì allo Stadio Carlo Castellani di Empoli (FI), sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO EMPOLI-SALERNTINA SERIE A 2023-2024

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 Empoli-Salernitana – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA EMPOLI-SALERNITANA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse