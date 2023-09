Quando si gioca Borussia Dortmund-Milan, calendario prossima partita Champions League: data, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 nel corso della prossima settimana tornerà nuovamente in scena. La massima competizione europea per club, con le sue stelle e le sue partite emozionanti, è pronta a regalare grandi momenti di sport ai tanti tifosi e appassionati. E, tra le tante gare che andranno in scena, soffermiamoci maggiormente sul prossimo impegno del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri infatti, mercoledì 4 ottobre a partire dalle ore 21.00, se la vedranno contro il Borussia Dortmund.

L’undici guidato da Edin Terzic, aprirà le porte del Signal Iduna Park alla formazione milanese nel secondo turno della fase a gironi, Gruppo F in questo caso. I tedeschi stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo soprattutto in Bundesliga: in campionato, Marco Reus e i suoi, dopo sei giornate si trovano al primo posto in solitaria con 14 punti raccolti (secondi Bayern Monaco e Bayer Leverkusen a quota 13). Nell’ultima giornata il Borussia, è riuscito a imporsi per 1-3 sull’Hoffenheim.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

In Champions, invece, l’esordio è stato amaro: sconfitta per 2-0 in casa del PSG, dunque la voglia di riscatto sarà tanta. Passiamo al Milan: in campionato i rossoneri condividono il primato della classifica con l’Inter (quota 15 punti). Nel corso del primo turno della massima competizione europea per club, Rafael Leao e compagni hanno pareggiato per 0-0 con il Newcastle dell’ex Sandro Tonali. Vedremo mercoledì, chi riuscirà a trionfare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse