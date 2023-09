Quando si gioca Bologna-Napoli? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Dopo la Champions League sarà già tempo di pensare al prossimo turno di campionato. Il Napoli di Rudi Garcia ha necessario bisogno di una vittoria dopo il ko con la Lazio ed il pareggio contro il Genoa. Ma di fronte ci sarà un’altra squadra a caccia di punti come il Bologna al Dall’Ara.

La squadra di Thiago Motta ha raccolto infatti cinque punti in classifica, frutto di un successo all’ultimo secondo contro il Cagliari e due pareggi con Juventus e Verona. I rossoblù hanno però a disposizione un buonissimo tasso tecnico in avanti, con ali come Karlsson e Orsolini a supporto di Zirkzee.

Napoli che invece vede già la vetta allontanarsi: l’Inter è già lontana cinque punti e la situazzione attorno al tecnico francese non è delle migliori, con la piazza che già rimpiange Luciano Spalletti. Non per i risultati, ma per il gioco espresso, davvero lontano dalla ‘grande bellezza’ a cui i tifosi azzurri si erano abituato nell’ultima stagione, finalizzata con lo Scudetto.

Il match tra Bologna e Napoli si giocherà alle ore 18.00 di domenica 24 settembre 2023 al Dall’Ara di Bologna. Il match sarà visibile in streaming su DAZN; per chi usufruisce sia dell’abbonamento alla piattaforma streaming che di Sky Sport, il match sarà visibile su Sky Zona DAZN, canale 214 della piattaforma satellitare.

BOLOGNA-NAPOLI, IL PROGRAMMA

Domenica 24 settembre

18.00 Bologna-Napoli

BOLOGNA-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse