Quando inizia lo sci alpino? Le date della Coppa del Mondo a Soelden, poi da novembre si entra nel vivo

Tra un mese ricomincerà ufficialmente la Coppa del Mondo di sci alpino. L’inizio è sempre lo stesso, con l’antipasto stagione sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden. Si parte come al solito con due giganti e c’è subito grande attesa in casa Italia, visto che Federica Brignone e Marta Bassino possono immediatamente andare a caccia del primo podio.

Con il mese di Novembre, poi, la Coppa del Mondo prenderà il via in maniera definitiva. Spazio subito alla velocità maschile (11-12 Novembre) con l’inedita discesa libera Zermatt/Cervinia in una pista che collega Italia e Svizzera. Sempre nello stesso weekend ci sarà anche il doppio slalom di Levi per le donne.

La velocità femminile sarà poi protagonista sempre a Zermatt/Cervinia per il primo fine settimane di gare, con la trasferta americana che poi incombe sul finire del mese di novembre e poi con l’inizio di dicembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile e maschile di Soelden, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD (possibile anche su Rai 2) ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO SOELDEN

Sabato 28 Ottobre

10.00 Prima manche gigante femminile Soelden (Austria)

13.00 Seconda manche gigante femminile Soelden (Austria)

Domenica 29 Ottobre

10.00 Prima manche gigante maschile Soelden (Austria)

13.00 Seconda manche gigante maschile Soelden (Austria)

GIGANTE SOELDEN 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro (possibile anche visione su Rai 2), Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

FOTO: LaPresse