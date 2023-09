Quando il derby di Milano? Calendario Inter-Milan, data, programma, orario, tv, streaming

Già tempo di derby di Milano in Serie A. Inter e Milan si incroceranno già nella quarta giornata di campionato per uno scontro in vetta che si terrà allo stadio Meazza di Milano il prossimo sabato 16 settembre con calcio d’inizio alle ore 18.00.

Entrambe a punteggio pieno dopo le prime tre partite, per entrambe ci sono delle assenze di troppo. Partendo dai rossoneri, sembrano in dubbio Mike Maignan e Theo Hernandez: il portiere ha seguito un programma di recupero personalizzato mentre il terzino ha subito una botta al polpaccio, entrambi hanno saltato la partita contro la Germania. Fuori Tomori, squalificato per l’espulsione contro la Roma, da valutare Giroud per una botta alla caviglia patita in Nazionale.

Dall’altra parte Simone Inzaghi è preoccupato per le condizioni dei propri giocatori sudamericani. Soprattutto Lautaro Martinez, che tornerà a disposizione dei nerazzurri soltanto quarantotto ore prima della partita. Da valutare anche Juan Cuadrado, fermatosi nel match tra Colombia e Venezuela a causa di un problema muscolare, ed Alexis Sanchez.

Il match tra Inter e Milan, valido per la quarta giornata di campionato, inizierà alle ore 18.00 di sabato 16 settembre. La sfida verrà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, che ha a disposizione tutti i diritti della Serie A. Per chi usufruisce dell’abbonamento alla piattaforma streaming e anche di Sky, sarà possibile visionare la partita anche su Sky Zona DAZN (canale 214 Sky).

INTER-MILAN, SERIE A 2023-2024, IL PROGRAMMA

16 settembre

18.00 Inter-Milan – diretta streaming su DAZN, diretta tv su Sky Zona DAZN (214 Sky, per i possessori di abbonamento Sky e DAZN)

INTER-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (Per possessori abbonamenti Sky e DAZN in contemporanea)

Diretta streaming: DAZN

Foto: Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli