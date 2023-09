Quando gioca la Roma la prossima partita di Europa League? Calendario, avversaria, programma, tv, streaming

Il turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024 è ancora in corso, ma fra sette giorni sarà già tempo di pensare all’Europa League 2023-2024: la Roma di Josè Mourinho se la dovrà vedere con gli svizzeri del Servette a partire dalle ore 21.00 di giovedì prossimo per la seconda giornata del gruppo G della seconda competizione europea per importanza.

La Roma di José Mourinho, dopo il successo nell’esordio continentale della stagione in casa dello Sheriff, cercherà altri tre punti per consolidare il proprio posizionamento nel girone. In un calendario fitto di impegni, sarà importantissimo far rifiatare gli uomini di peso della squadra – uno su tutti Paulo Dybala – per non sovraccaricarli in vista di partite più delicate, quindi sarà decisivo l’apporto delle seconde linee, le quali dovranno garantire un rendimento valido nel corso della stagione.

Il prossimo avversario dei giallorossi in Europa è il Servette, formazione svizzera alla prima esperienza nella fase a gironi di una competizione europea. La squadra ginevrina, piazzatasi in seconda posizione nella passata stagione nella Super League elvetica, non ha iniziato in maniera positiva il campionato, essendo reduce da ben tre sconfitte consecutive. Anche in Europa il cammino è iniziato nel peggiore dei modi, con lo Slavia Praga che ha battuto i granata per 2-0.

La sfida tra Roma e Servette, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Tv8, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv, Sky Go e Tv8.it.

CALENDARIO ROMA-SERVETTE EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 21.00 Roma-Servette – Diretta tv su Sky Sport Uno e Tv8, Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go e Tv8.it

PROGRAMMA ROMA-SERVETTE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno, Tv8.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go, Tv8.it.

Foto: Lapresse