Quando gioca la Lazio la prossima partita di Champions League? Calendario, avversaria, programma 4 ottobre, tv, streaming

Questa settimana le squadre di alcuni dei principali campionati in Europa, tra cui la Serie A, sono impegnate per il turno infrasettimanale della rispettiva lega o per i primi turni delle coppe nazionali, ma fra sei giorni sarà tempo di pensare nuovamente alle coppe europee: mercoledì 4 ottobre, alle 21.00, la Lazio di Maurizio Sarri sfiderà il Celtic Glasgow per la seconda giornata del girone E della Champions League 2023-2024.

La Lazio, nella prima uscita continentale della stagione, è riuscita ad acciuffare un pareggio contro l’Atletico Madrid grazie alla rete messa a segno dall’uomo meno atteso, il portiere Ivan Provedel, che con un colpo di testa da vero attaccante ha siglato il gol del pari al 95′. Per coltivare ulteriori speranze di qualificazione, i biancocelesti non possono lasciare punti sul campo degli scozzesi, formazione sulla carta sfavorita tra le quattro presenti nel raggruppamento in questione.

Infatti il Celtic, allenato da Brendan Rodgers, ha rimediato una sconfitta nel primo impegno europeo a Rotterdam con il Feyenoord. Se per qualità dei singoli e organizzazione di gioco non ci dovrebbe essere partita, l’ambiente sempre suggestivo del Celtic Park, impianto da oltre 60.000 posti, può creare problemi alla squadra capitolina visto che, specie in alcune situazioni in particolari, i supporter del Celtic spingeranno come non mai i propri beniamini verso un risultato positivo.

La sfida tra Celtic e Lazio, il cui via è programmato alle 21.00 al Celtic Park di Glasgow (Scozia), sarà visibile in tv su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity.

CALENDARIO CELTIC-LAZIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 Celtic-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Arena, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

PROGRAMMA CELTIC-LAZIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity.

