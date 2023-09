Quando gioca Jannik Sinner a Pechino? Definita la data, dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner sta per tornare in campo dopo l’eliminazione subita per mano di Alexander Zverev agli ottavi di finale degli US Open e la decisione di non prendere parte alla fase a gironi di Coppa Davis. Il tennista italiano sarà impegnato nel torneo ATP 500 di Pechino, che scatterà giovedì 28 settembre sul cemento indoor della capitale cinese e proseguirà fino al 4 ottobre. L’altoatesino, attuale numero 7 del ranking ATP e ormai prossimo a qualificarsi matematicamente per le ATP Finals, esordirà contro il britannico Daniel Evans.

Incrocio da non sottovalutare contro il 33enne, attuale numero 33 della graduatoria internazionale. In palio la qualificazione al secondo turno da disputare contro il vincente del confronto tra il cinese Juncheng Shang e il giapponese Yoshihito Nishioka, con una finestra verso il possibile quarto di finale contro il danese Holger Rune (in grande crisi di risultati) e l’auspicabile semifinale contro Carlos Alcaraz. La definizione completa del tabellone dopo le qualificazioni e l’uscita del programma del primo giorno hanno determinato il calendario.

Quando gioca Jannik Sinner a Pechino? L’appuntamento è per venerdì 29 settembre, in orario ancora da definire (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi). Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER A PECHINO?

L’esordio è previsto per venerdì 29 settembre (orario da definire), quando è in programma il primo turno contro Daniel Evans. Nel weekend sono poi previsti gli ottavi di finale, lunedì i quarti, martedì le semifinale e mercoledì la finale.

COME VEDERE SINNER A PECHINO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse