Quando gioca il Milan la prossima partita di Champions League? Calendario, avversaria, programma 4 ottobre, tv, streaming

La UEFA Champions League, o meglio la fase a gironi della massima competizione europea per club 2023/2024, è pronta a tornare nel corso della prossima settimana quando andrà in scena il secondo turno di questa fase. Sono tante e interessantissime le partite in programma ma, mercoledì 4 ottobre, spicca un match in particolare con un’italiana che si candida a essere tra le protagoniste.

Stiamo ovviamente parlando di Borussia Dortmund-Milan. Il match, in programma per mercoledì 4 ottobre a partire dalle ore 21.00, vedrà scontrarsi due formazioni estremamente interessanti. Da una parte i tedeschi hanno perso per 2-0 a Parigi contro il PSG nella gara di esordio; dall’altra il Milan, ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Newcastle di Sandro Tonali. Insomma non due avvii esaltanti che adesso le compagini proveranno a riscattare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la 2a giornata della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà ovviamente, la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

– Diretta streaming: Prime Video

Prime Video Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse