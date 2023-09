Quali partite vedere su Sky e DAZN per la sesta giornata di Serie A (26-28 settembre)? Calendario, programma, palinsesto tv, streaming

La Serie A non ha più intenzione di fermarsi. Il quinto turno della massima serie italiana è terminato oramai qualche ora fa. A chiudere il valzer di partite iniziato oramai venerdì scorso, ci hanno pensato Torino e Roma con un pareggio. Non c’è tempo per guardare al passato però: le venti formazioni dovranno infatti preparare in pochissime ore il sesto turno, infrasettimanale per giunta. Tra poco più di 24 ore la Juventus di Massimiliano Allegri dopo la batosta Sassuolo, darà il via alla sesta giornata con la sfida di vertice contro il Lecce.

Mercoledì 27 settembre invece, si giocheranno ben sei gare: il Cagliari ad esempio, all’Unipol Domus, dovrà vedersela con il Milan di Stefano Pioli. Lo stesso giorno l’Atalanta trascinata da uno straordinario De Ketelaere, tenterà di battere il Verona al Bentegodi; occhio anche a Empoli-Salernitana. Dalle 20.45 dello stesso giorno, la Lazio di Maurizio Sarri, proverà ad abbandonare le zone calde della classifica ma, prima, dovrà superare il Torino di Ivan Juric.

Il Napoli dovrà riscattarsi contro l’Udinese mentre l’Inter se la vedrà con il Sassuolo. Giovedì 28 settembre a chiudere, il Frosinone accoglierà allo Stirpe la Fiorentina mentre il Monza battaglierá con il Bologna. Genoa-Roma sancirà la fine del sesto turno. Ma ecco di seguito il calendario e il programma completi.

CALENDARIO SERIE A (26-28 SETTEMBRE)

Martedì 26 settembre

Ore 20.45 – Juventus-Lecce – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 – Cagliari-Milan – 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 18.30 – Verona-Atalanta – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Empoli-Salernitana – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Inter-Sassuolo – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Napoli-Udinese – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Lazio-Torino – 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Giovedì 28 settembre

Ore 18.30 – Frosinone-Fiorentina – 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Monza-Bologna – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Genoa-Roma – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse