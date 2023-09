Probabili formazioni Verona-Atalanta: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Dopo la sfida disputatasi ieri sera tra Juventus e Lecce, con i bianconeri che hanno ottenuto il successo per 1-0, è iniziata la sesta giornata della Serie A 2023-2024: quest’oggi, alle 18.30, Verona e Atalanta si affronteranno nell’unico turno infrasettimanale del campionato per cercare di marcare altri punti preziosi per la classifica.

Il Verona di Marco Baroni, dopo la sconfitta di misura con il Milan, scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1 gialloblu: Montipò tra i pali, difesa a tre composta da Hien, Dawidowicz e Faraoni, Folorunsho e Hongla agiranno in mezzo al campo, mentre Faraoni e Lazovic saranno gli esterni di fascia, Ngonge e Duda supporteranno l’unica punta Bonazzoli.

Modulo speculare per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il quale con questo schieramento ha costruito la sua carriera e influenzato quella di molti: Carnesecchi prenderà il posto di Musso in porta, pacchetto difensivo in cui saranno presenti Toloi, Djimsiti e Kolasinac, centrocampo a quattro formato da Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri, la coppia De Ketelaere–Koopmeiners agirà alle spalle di Lookman.

La sfida tra Verona e Atalanta, il cui via è programmato per le 18.30 di oggi allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, sarà diretta da Federico Dionisi della sezione di L’Aquila: il fischietto abruzzese sarà aiutato dagli assistenti Carbone e Giallatini, dal quarto uomo Ayorldi, dal VAR Paterna e dall’AVAR Maresca.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ATALANTA

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli. All. Baroni.

Ballottaggi: Faraoni 60%-F.Terracciano 40%, Bonazzoli 60%-Djuric 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Braaf, Doig, Henry

ATALANTA (3-4-2-1); Carnesecchi, Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

Ballottaggi: De Ketelaere 60%-Pasalic 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Bilal Tourè, Scamacca

Foto: Lapresse