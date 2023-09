Probabili formazioni Serie A oggi (3 settembre): chi gioca, squalificati, assenti e infortunati

Ultime quattro partite di Serie A per la terza giornata di campionato. Si comincerà alle 18.30, con la sfida tra Torino e Genoa all’Olimpico e con Inter-Fiorentina di scena a San Siro. Alle 20.45 sarà invece il momento di Empoli-Juventus al Castellani e di Lecce-Salernitana al Via del Mare. Vediamo insieme quali possono essere le formazioni utilizzate.

TORINO-GENOA

I granata manterranno il loro 3-4-2-1, con soli due dubbi al momento. Bellanova non è certo del posto sulla fascia destra e potrebbe essere scalzato da Lazaro, mentre Zapata potrebbe trovare subito spazio da titolare al posto di Pellegri. Dall’altra parte dubbio se scegliere la difesa a 3 o a 4; nel secondo caso, confermando lo schieramento che ha visto i grifoni vittoriosi con la Lazio, il sacrificato sarebbe Aaron Martin.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonijc; Zapata. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Seck, Sanabria

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino Squalificati: nessuno Indisponibili: Melegoni, Messias, Pajac, Vogliacco

INTER-FIORENTINA

Simone Inzaghi vuole il terzo successo consecutivo e farà ben poco turnover. Confermata la difesa Darmian-De Vrij-Bastoni, con Pavard che si accomoderà in panchina, possibile chance per Frattesi con Mkhitaryan rientrato ma non ancora al meglio. Possibile turnover per i viola, con Beltran che potrebbe partire titolare in avanti e Parisi con una possibilità sulla sinistra. Può rifiatare anche Bonaventura, pronto Gino Infantino.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi Squalificati: nessuno Indisponibili: Acerbi FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Infantino, Gonzalez; Beltran All. Italiano Squalificati: nessuno Indisponibili: Barak, Castrovilli, Ikoné, Sabiri

EMPOLI-JUVENTUS

Toscani che potrebbero cambiare volto dopo le prime due sconfitte in campionato. Possibile l’utilizzo del 4-3-1-2, con Baldanzi alle spalle di Caputo e Gyasi e la retrocessione in panchina per Cancellieri. In questo modo verrebbe rinforzato il centrocampo con Grassi di fianco a Marin ed Haas, in porta titolare Perisan. Dall’altra parte Allegri sembra intenzionato a confermare l’assetto delle prime due partite, unico dubbio tra Alex Sandro e Bremer in difesa assieme a Danilo e Bremer. Confermato Cambiaso sull’esterno, Kostic ancora in panchina.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin, Haas; Baldanzi; Gyasi, Caputo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caprile, Maldini

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Szczesny, De Sciglio

LECCE-SALERNITANA

Giallorossi pronti a lanciare Krstovic al centro dell’attacco con Strefezza ed Almqvist, solito ballottaggio sull’esterno difensivo sinistro con Gallo che sembra leggermente avanti a Dorgu. Dall’altra parte Paulo Sousa orientato a confermare il 3-4-2-1, con Dia in avanti supportato da Candreva e Kastanos. Possibile il ritorno di Bradaric sull’esterno sinistro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Krstovic, Almqvist

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Daniluc, Maggiore

