Probabili formazioni Serie A oggi (24 settembre): chi gioca, squalificati, assenti e infortunati

Tutto è pronto per la domenica della quinta giornata della Serie A 2023-2024. Oggi saranno in scena ben cinque incontri. Il programma inizierà alle ore 12.30 con Empoli-Inter. La capolista, reduce da 4 vittorie consecutive e un roboante 5-1 rifilato nel derby al Milan, cercherà i 3 punti anche in casa del fanalino di coda, fresco di cambio in panchina con Andreazzoli che ha preso il posto di Zanetti.

Quindi alle ore 15.00 saranno in campo Atalanta-Cagliari al Gewiss Stadium di Bergamo e Udinese-Fiorentina alla Dacia Arena del capoluogo friulano, quindi alle ore 18.00 il Bologna attenderà il Napoli allo stadio Dall’Ara, prima che alle ore 20.45 si chiuda il turno con Torino-Roma che metterà di fronte due squadre reduci da due vittorie nette.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio le probabili formazioni delle 20 squadre della massima serie.

PROBABILI FORMAZIONI QUINTA GIORNATA SERIE A

EMPOLI-INTER

EMPOLI

BERISHA 12 BERESZYNSKI 19 WALUKIEWICZ 4 LUPERTO 33 PEZZELLA 3 FAZZINI 21 MARIN 18 MALEH 29 BALDANZI 35 CAPUTO 9 CAMBIAGHI 28

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Caprile (1 mese), Maldini (da valutare), Diffidati: nessuno INTER SOMMER 1 PAVARD 28 ACERBI 15 BASTONI 95 DUMFRIES 2 BARELLA 23 MKHITARYAN 22 FRATTESI 16 CARLOS AUGUSTO 30 ARNAUTOVIC 8 LAUTARO 10

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Calhanoglu (da valutare), Diffidati: nessuno

ATALANTA-CAGLIARI

ATALANTA

MUSSO 1 TOLOI 2 SCALVINI 42 KOLASINAC 23 ZAPPACOSTA 77 DE ROON 15 EDERSON 13 RUGGERI 22 KOOPMEINERS 7 DE KETELAERE 17 LOOKMAN 11

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Touré Diffidati: nessuno CAGLIARI RADUNOVIC 1 ZAPPA 28 DOSSENA 4 HATZIDIAKOS 17 AUGELLO 27 NANDEZ 8 MAKOUMBOU 29 SULEMANA 25 JANKTO 21 PAVOLETTI 30 LUVUMBO 77

Ballottaggio: nessuno Squalificati: Wieteska (1) Indisponibili: Lapadula (2 mesi), Rog (stagione finita), Pereiro (da valutare), Capradossi (da valutare), Desogus (da valutare), Diffidati: nessuno

UDINESE-FIORENTINA

UDINESE

SILVESTRI 1 GUESSAND 5 BIJOL 29 PEREZ 18 JOAO FERREIRA 13 SAMARDZIC 24 WALACE 11 LOVRIC 4 KAMARA 12 THAUVIN 26 LUCCA 17

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Ebosse (da valutare), Kabasele (da valutare), Semedo (10 giorni), Masina (40 giorni), Brenner (100 giorni), Ehizibue (60 giorni), Deulofeu (100 giorni), Diffidati: nessuno FIORENTINA CHRISTENSEN 53 DODO 2 MILENKOVIC 4 RANIERI 16 BIRAGHI 3 ARTHUR 6 MANDRAGORA 38 GONZALEZ 10 BONAVENTURA 5 SOTTIL 7 NZOLA 18

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Castrovilli (da valutare), Pierozzi (da valutare), Mina (4-5 settimane), Diffidati: nessuno

BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA SKORUPSKI 28 POSCH 3 BEUKEMA 31 LUCUMI 26 KRISTIANSEN 15 AEBISCHER 20 FREULER 8 NDOYE 11 FERGUSON 19 KARLSSON 10 ZIRKZEE 9

Ballottaggio: Ndoye – Orsolini 60% – 40% Squalificati: nessuno Indisponibili: Soumaoro (torna nel 2024), Saelemaekers (da valutare), Diffidati: nessuno NAPOLI MERET 1 DI LORENZO 22 RRAHMANI 13 JUAN JESUS 5 MARIO RUI 6 ANGUISSA 99 LOBOTKA 68 ZIELINSKI 20 LINDSTROM 29 OSIMHEN 9 KVARATSKHELIA 77

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Gollini (7 giorni), Diffidati: nessuno

TORINO-ROMA

TORINO MILINKOVIC-SAVIC 32 SCHUURS 3 BUONGIORNO 4 RODRIGUEZ 13 BELLANOVA 19 RICCI 28 TAMEZE 61 LAZARO 20 VLASIC 16 RADONJIC 10 ZAPATA 91

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Djidji (2 mesi), Vojvoda (15 giorni), Popa (20 giorni), Ilic (7 giorni), Diffidati: nessuno ROMA RUI PATRICIO 1 MANCINI 23 NDICKA 5 LLORENTE 14 KRISTENSEN 43 BOVE 52 CRISTANTE 4 AOUAR 22 SPINAZZOLA 37 DYBALA 21 LUKAKU 90

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling Diffidati: nessuno

