Probabili formazioni Serie A oggi (23 settembre): chi gioca, squalificati, assenti, infortunati

La massima serie italiana di calcio è pronta a tornare in campo quest’oggi. Tra poche ore, la Serie A, proseguirà con il 5° turno della manifestazione e ci attendono interessantissime sfide a partire dalle ore 15.00. A San Siro, nel primo pomeriggio, il Milan di Stefano Pioli se la vedrà con il Verona di Marco Baroni.

Un match affascinante con i rossoneri pronti a riscattarsi dopo la batosta subìta contro l’Inter e il pareggio interno con il Newcastle dell’ex Sandro Tonali in Champions League. Gli scaligeri però, daranno filo da torcere. Poco più tardi, alle 18.00 per l’esattezza, il Sassuolo aprirà le porte del Mapei Stadium alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Sfida importante per Alessio Dionisi e i suoi: vedremo se Berardi e compagni terranno testa a Vlahovic e l’intero undici piemontese. Infine a chiudere, Maurizio Sarri e la sua Lazio, affronteranno il Monza in casa. I biancocelesti ripartiranno dal gol di Provedel in Champions mentre i brianzoli dall’1-1 contro il Lecce: vedremo chi la spunterà. Ma ecco di seguito le probabili formazioni delle gare odierne.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A OGGI

MILAN-VERONA

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Maignan

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Braaf, Doig, Folorunsho, Henry

SASSUOLO-JUVENTUS

SASSUOLO (4-3-3): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Consigli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: nessuno Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba

LAZIO-MONZA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pellegrini

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino

Squalificati: Caldirola

Indisponibili: Bettella, Caprari, D’Ambrosio, Di Gregorio

