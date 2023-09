Probabili formazioni Serie A oggi (2 settembre): chi gioca, squalificati, assenti e infortunati

La Serie A 2023/2024 anche oggi scenderà sul terreno di gioco. Quattro le partite in programma, tutte estremamente interessanti. Le prime due giornate di campionato hanno regalato spettacolo ed emozioni e continueranno a farlo anche nei turni a seguire. Questa terza giornata, iniziata ieri con la vittoria del Sassuolo sul Verona e il +3 del Milan, il terzo consecutivo, conquistato in casa della Roma, proseguirà in data odierna.

A sfidarsi saranno otto squadre. Si partirà alle 18.30 con due match. Il Bologna di Thiago Motta dovrà vedersela, al Dall’Ara, con il Cagliari di Claudio Ranieri. Occhio perché si prospetta un interessante incontro. Allo stesso orario poi, l’Udinese di Andrea Sottil gareggerà con il Frosinone di Eusebio Di Francesco. I friulani non hanno ancora vinto in questo campionato e ci proveranno quest’oggi tra le mura amiche; i ciociari però, vorranno confermarsi dopo il successo contro l’Atalanta.

Alle 20.45 infine, due gare che regaleranno tantissime emozioni. La Dea di Gian Piero Gasperini vorrà risollevarsi dopo la sconfitta dello Stirpe ma occhio al Monza che dopo il +3 contro l’Empoli vorrà proseguire con una striscia positiva. Infine, i campioni d’Italia del Napoli, sfideranno al Maradona la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, partita estremamente male e in zona retrocessione. Ma ecco di seguito, dunque, tutte le probabili formazioni di oggi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-CAGLIARI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Moro, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. All. Motta

Squalificati: nessuno Indisponibili: Barrow, Soumaoro CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri Squalificati: nessuno Indisponibili: Lapadula, Mancosu, Pavoletti, Rog

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FROSINONE

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Sottil

Squalificati: nessuno Indisponibili: Brenner, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Masina, Padelli, Pafundi FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea; Baez, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco Squalificati: nessuno Indisponibili: Kalaj, Lulic

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera/Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano/Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Demme, Gaetano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari/Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada/Vecino, Cataldi/Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Pedro PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MONZA ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini Squalificati: nessuno Indisponibili: El Bilal, Hateboer, Palomino MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino Squalificati: nessuno Indisponibili: Bettella, D’Ambrosio

