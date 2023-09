Probabili formazioni Serie A oggi (17 settembre): chi gioca, squalificati, assenti e infortunati

Cinque le partite domenicali in questa quarta giornata di Serie A. Torna il lunch match rappresentato da Cagliari-Udinese, in serata sfida interessantissima al Franchi tra Fiorentina ed Atalanta e chiusura con Roma-Empoli.

CAGLIARI-UDINESE

Ranieri non cambia, confermato il 4-4-2 visto con il Bologna, con una sola variazione in avanti: Petagna con problemi muscolari, si scalda Pavoletti per tornare al centro dell’attacco. Udinese con le rotazioni contate in avanti, Pereyra andrà in panchina per far rifiatare uno tra Lovric e Samardzic durante la partita.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Luvumbo, Pavoletti. All. Ranieri

Ballottaggi: Luvumbo-Oristanio 70%-30%, Pavoletti-Shomurodov 55%-45%

Squalificati: –

Infortunati: Rog, Lapadula

Diffidati: –

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Sottil

Ballottaggi: Lucca-Success 70%-30%, Ferreira-Ebosele 55%-45%, Kamara-Zemura 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Padelli, Ebosse, Masina, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Davis

Diffidati: –

FROSINONE-SASSUOLO

Con tutta probabilità Di Francesco si affiderà al nucleo he ha conquistato i primi quattro punti, anche se potrebbe fare a meno di Harroui, che ha patito un problema al piede negli ultimi allenamenti, anche se dietro c’è Kaio Jorge che spinge. Dall’altra parte Thorsvedt e Bajrami in duello per il posto da trequartista, Pedersen che spinge per soppiantare Vina come terzino sinistro. Out Consigli, debutta in neroverde Cragno.

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Caso All. Di Francesco

Ballottaggi: Caso-Baez 65%-35%, Gelli-Brescianini 55%-45%

Squalificati: –

Infortunati: –

Diffidati: –

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt; Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Ballottaggi: Vina-Pedersen 65%-35%, Thorstvedt-Bajrami 55%-45%

Squalificati: –

Infortunati: Alvarez, Consigli

Diffidati: –

MONZA-LECCE

In casa Monza potrebbe essere il momento del debutto dal primo minuto di Colombo, che andrebbe ad affiancare Caprari con Colpani alle loro spalle. Birindelli parte avanti rispetto a Kyriakopoulos. Per il Lecce è rientrato l’allarme Krstovic, il montenegrino sarà al centro dell’attacco con Strefezza ed Almqvist ai lati. In mezzo al campo Kaba potrebbe sopravanzare nelle gerarchie Gonzalez.

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani; Caprari, Colombo. All. Palladino

Ballottaggi: Colombo-Mota 60%-40%, Birindelli-Kyriakopoulos 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Bettella

Diffidati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa

Ballottaggi: Kaba-Gonzalez 60%-40%, Strefezza-Banda 65%-35%

Squalificati: –

Infortunati: –

Diffidati: –

FIORENTINA-ATALANTA

Toscani con le rotazioni limitate al centro della difesa dopo l’infortunio di Mina, Ranieri e Milenkovic avanti a Terracciano favorito su Christensen. In avanti ballottaggio serrato tra Nzola e Beltran. Atalanta che invece conferma Scamacca come riferimento centrale, De Ketelaere e Koopmeiners alle sue spalle: solo panchina per Lookman.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Ballottaggi: Brekalo-Sottil 55%-45%, Gonzalez-Kouamé 65%-35%, Nzola-Beltran 55%-45%

Squalificati: M. Lopez

Infortunati: Castrovilli, Barak, Mina

Diffidati: –

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

Ballottaggi: Ruggeri-Bakker 60%-40%, Djimsiti-Toloi 55%-45%, De Ketelaere-Lookman 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Touré

Diffidati: –

ROMA-EMPOLI

Mourinho che recupera probabilmente Mancini, che potrà essere nel terzetto difensivo, ma perde per strada Chris Smalling, spianando la strada al debutto di N’Dicka. Probabile riposo per Pellegrini, in avanti il debutto per la coppia Dybala-Lukaku. Empoli che rimane con il 4-3-3, c’è ballottaggio in mezzo al campo con Fazzini, Grassi e Bastoni. In avanti Caputo.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; N’dicka, Mancini, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante,Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Ballottaggi: Kristensen-Celik 60%-40%, Zalewski-Spinazzola 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Kumbulla, Abraham, Smalling, Renato Sanches

Diffidati: –

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

Ballottaggi: Fazzini-Grassi 60%-40%, Bereszynski-Ebuehi 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Caprile

Diffidati: –

Foto: LaPresse