Probabili formazioni Salernitana-Frosinone: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Sarà il match tra Salernitana e Frosinone ad aprire la quinta giornata di campionato di Serie A. L’arbitro della sfida all’Arechi sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, al suo fianco gli assistenti Matteo Bottegoni e Mattia Politi. Quarto ufficiale Federico Dionisi, mentre al Var la coppia composta da Mazzoleni e Di Vuolo.

Quarant’anni da compiere il prossimo 29 settembre, Piccinini ha debuttato in massima serie nel 2017, nel 5-1 tra Atalanta e Crotone; per lui 52 presenze in Serie A, l’ultima nella terza giornata di questo campionato, il 3-1 tra Sassuolo e Verona. . I granata hanno un bilancio positivo con il forlivese, con quattro successi, un pareggio e due sconfitte, l’ultimo acuto è dello scorso campionato contro l’Atalanta (gol di Candreva). Ciociari che invece hanno vinto solo una partita delle cinque con Piccinini arbitro, ormai 10 anni fa in Lega Pro.

Nelle fila dei campani, Paulo Sousa potrebbe recuperare Boulaye Dia dopo le ultime settimane di maretta: la sua condizione fisica sta migliorando e potrebbe anche essere convocato. Difficile però un suo inizio dal primo minuto, con duello Ikwuemesi-Botheim per il posto da numero nove. Jovane Cabral potrebbe formare il tandem adi fantasisti assieme a Candreva.

In casa Frosinone appare certa l’assenza di Harroui, che ha patito in allenamento una microfrattura al piede, con lui fuori anche Gelli per noie fisiche. Chance dunque per Brescianini in mezzo al campo con Mazzitelli e Barrenechea, in avanti Caso e Baez si sfidano per un posto da titolare assieme a Soulé e Cheddira.

SALERNITANA-FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Jovane; Ikwuemesi. All. Sousa

Indisponibili: L. Coulibaly

Squalificati: –

Diffidati: –

Ballottaggi: Ikwuemesi-Botheim 51%-49%, Jovane-Kastanos 55%-45%

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Berrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Caso. All. Di Francesco

Indisponibili: Harroui, Gelli

Squalificati: –

Diffidati: –

Ballottaggi: Okoli-Monterisi 55%-45%, Caso-Baez 55%-45%

Foto: LaPresse