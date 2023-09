Probabili formazioni Lecce-Salernitana: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La Serie A 2023/2024 non mancherà, ovviamente, nemmeno quest’oggi, domenica 3 settembre. Diverse le gare interessanti: ma attenzione a quella delle 20.45 tra il Lecce di D’Aversa e la Salernitana di Sousa. I salentini ospiteranno i campani al Via del Mare e, sulla carta, si prospetta una grande serata di sport. Avvio ottimo per i pugliesi: vittoria in rimonta contro la Lazio e pareggio, anche questo in rimonta, contro la Fiorentina. La Salernitana invece, ha racimolato due punti, figli di due pareggi: vedremo quale delle due formazioni la spunterà oggi.

Adesso passiamo alle possibili formazioni e partiamo, ovviamente, dai padroni di casa di mister D’Aversa. Tra i pali ci sarà Falcone. In difesa, il quartetto difensivo del 4-3-3, sarà composto da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. A centrocampo non si tocca Gonzalez e con lui Ramadani e Rafia. In avanti, infine, occhi sul trio delle meraviglie Krstovic-Strefezza-Almqvist.

Adesso invece, diamo un occhio alla Salernitana di Paulo Sousa. Il modulo sarà un 3-4-2-1. In porta inamovibile Ochoa. Il terzetto difensivo vedrà come protagonisti sin dall’inizio Lovato, Gyomber e Pirola. A centrocampo non mancheranno qualità e soprattutto muscoli con Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen e Bradaric. Dietro l’unica punta di giornata, Botheim, vedremo l’highlander Candreva e al suo fianco con molta probabilità Kastanos.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-SALERNITANA

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Krstovic, Strefezza, Almqvist. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno Indisponibili: nessuno SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. All. Sousa Squalificati: nessuno Indisponibili: Bronn, Daniliuc, Maggiore, Sfait, Valencia

CALENDARIO LECCE-SALERNITANA

Domenica 3 settembre

Ore 20.45 Lecce-Salernitana – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LECCE-SALERNITANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

CHI E’ L’ARBITRO DI LECCE-SALERNITANA

MASSIMI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MINELLI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

Foto: LaPresse